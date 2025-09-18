  1. Realting.com
ОАЭ, Дубай
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
3 года 9 месяцев
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
dubai-realty.com/en
Об агентстве

Мы - профессиональное агентство недвижимости с офисом в Дубае.  Продаем квартиры, апартаменты и виллы премиум и бизнес-класса в лучших районах Дубая. Имеем все лицензии и разрешительные документы на ведение бизнеса на территории ОАЭ.

Наша цель - помочь успешным и состоявшимся людям приобрести лучшую недвижимость в Дубае.

К нам обращаются успешные люди со всего мира, которые хотят сделать Дубай своим вторым домом или еще одним центром инвестицией и кому жалко тратить время на непрофессионалов. Мы расспросим вас о каждой детали желаемой покупки, составим список из лучших вариантов, направим дорожную карту всей процедуры  с цифрами и этапами, внимательно подготовим все документы и быстро оформим на вас недвижимость (с вашим присутствием или удаленно).


 

Наши агенты в ОАЭ
Максим Тяжкин
Максим Тяжкин
