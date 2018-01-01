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SellRent Ghana

Гана, No. 13, Oak Street. Teshie Estates. Accra. Ghana (Гана)
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SellRent Ghana
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.sellrentghana.com
Описание

Главная цель агентства SellRent — сделать процесс покупки недвижимости простым и приятным благодаря использованию современных технологий, налаженным процессам и крепким отношениям. Наша основная ценность заключается в том, чтобы предоставить вам точную надежную информацию и все необходимые инструменты для принятия лучших решений на рынке недвижимости. Наше агентство специализируется на жилых и коммерческих объектах и предлагает комплексные услуги владельцам, покупателям и арендаторам недвижимости, а также застройщикам и инвесторам. Кроме того, в перечень наших услуг входит анализ рынка, управление недвижимостью и оценка ее стоимости.

Наши агенты в Гане
Eric Opoku
Eric Opoku
448 объектов
Realting.com
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