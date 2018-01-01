Sardinia Terra
SardiniaTerra - официальный агент по сделкам с недвижимостью на всей территории Италии. Наше приоритетное направление - курортный о. Сардиния.
Мы живем, работаем на Сардинии и очень хорошо знаем рынок недвижимости и остров в целом. Это первое агентство, работающее в интересах российских клиентов на Сардинии. Наша команда состоит из профессионалов, которые всегда находятся в курсе последних событий, связанных с недвижимостью на Сардинии. За время работы мы получили безупречную репутацию среди наших клиентов, сотрудничеством с которыми мы дорожим и гордимся. Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход, безопасность, высококачественный уровень обслуживания и конфиденциальность сведений.
Купля - продажа
Аренда туристической недвижимости (апартаменты, виллы)
Эксклюзивные инвестиционные проекты в самых красивых местах Сардинии
Послепродажное обслуживание
Помощь с получением виз, вид на жительство