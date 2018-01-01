  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Sardinia Terra

Sardinia Terra

Италия, Via Antonietti Colomba, 44, 09134 Cagliari (CA), Sardegna, Italy (Италия)
;
Sardinia Terra
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.sardiniaterra.com
Описание

SardiniaTerra - официальный агент по сделкам с недвижимостью на всей территории Италии. Наше приоритетное направление - курортный о. Сардиния.
Мы живем, работаем на Сардинии и очень хорошо знаем рынок недвижимости и остров в целом. Это первое агентство, работающее в интересах российских клиентов на Сардинии. Наша команда состоит из профессионалов, которые всегда находятся в курсе последних событий, связанных с недвижимостью на Сардинии. За время работы мы получили безупречную репутацию среди наших клиентов, сотрудничеством с которыми мы дорожим и гордимся. Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход, безопасность, высококачественный уровень обслуживания и конфиденциальность сведений.

Услуги

Купля - продажа

Аренда туристической недвижимости (апартаменты, виллы)

Эксклюзивные инвестиционные проекты в самых красивых местах Сардинии

Послепродажное обслуживание

Помощь с получением виз, вид на жительство

Наши агенты в Италии
Edvard Martirosyan
Edvard Martirosyan
4 объекта
Агентства рядом
Arcasa Group
239 объектов

Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных контор Италии.

Umbria Real Estate
4 объекта

Umbria Umbria Real Estate - агентcтво недвижимости, специализирующееся на продаже недвижимости, а также на аренде на время отпуска на верхнем уровне рынка. Работая в основном в Умбрии и Тоскане, мы лично отбираем всю недвижимость и заботимся о наших клиентах на протяжении всего процесса покупки или аренды.

Мы предлагаем обширное портфолио, чтобы удовлетворить различные потребности наших клиентов: классические фермерские дома на сказочных вершинах холмов, роскошные виллы, апартаменты в средневековых замках или деревнях и исторические руины. Мы также расширяемся в другие регионы Италии, такие как Тоскана. Umbria Real Estate следует за клиентом на каждом этапе процесса покупки, предоставляя эффективные и высокопрофессиональные услуги, связанные с обширными бюрократическими процессами, связанными с покупкой. У нас есть проверенная временем, а также широкая сеть сотрудничающих профессионалов - геодезистов, архитекторов и различных специалистов по строительству / реставрации.

Другая сфера нашей деятельности - аренда элитных вилл на время отпуска. Мы лично выбрали большой выбор качественных вилл для отдыха в сельской местности, специально подобранных с учетом их комфорта, интерьеров и окружающей природы. Каждая вилла имеет собственный бассейн и расположена недалеко от местных магазинов, ресторанов и мест, представляющих исторический и культурный интерес. Большинство вилл расположены в Умбрии, живописном регионе, который мы очень хорошо знаем. Просматривая нашу недвижимость, вы обнаружите, что настоящие и типичные дома ждут вас - лучший способ жить местной жизнью в полной свободе и уединении.

kupimCasa.com
180 объектов

Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости.

Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах. Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую информацию о недвижимости и ее владельцах.  Обратившись к нам вы будете иметь:

- информацию о недвижимости из первых рук, и реальную стоимость объекта; - быстрое и профессиональное оформление всех необходимых документов; - абсолютную конфиденциальность сделки; - избежите двойных комисcионных сборов.

Мы сопроводим вас на всех этапах поиска и покупки вашего дома или бизнеса. Поможем открыть счет в итальянском банке, и, если возможно, ипотечный кредит. Уладим все послепродажные хлопоты: формальности с муниципалитетом, заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, покупка мебели, присмотр за сохранностью и поддержание порядка в период вашего отсутствия и пр.)

 

Romagnacase
7 объектов

Romagna Case - одна из самых многочисленных команд брокеров по недвижимости в регионе Романья, в которой работают 28 профессионалов, в том числе 5 сотрудников административного отдела и отдела контроля качества. На сегодняшний день у Romagna Case Group пять филиалов: три в Чезене , Сант-Эджидио и Виа Червезе ; один в Форлимпополи ; один в Бертиноро , с перспективой расширения и открытия новых филиалов в этом районе.

Наша команда - серьезные и увлеченные профессионалы, которые верят в силу группы и в разделение целей, всегда будут рядом с вами, чтобы шаг за шагом направлять вас во всех действиях по продаже и аренде.

GH ESTATE
499 объектов
Именно предпринимательский рост и успех лежат в основе создания GH Estate. Все чаще наши клиенты проявляют желание расширить поиски объектов по всей Италии, чтобы впоследствии приобрести их в нашем сопровождении. Профессионализм и высокий уровень обслуживания – деловые качества, которые отличают нашу группу. Таким образом, GH Estate – это уникальная и привилегированная система франчайзинга, собравшая все лучшее компании Garda Haus и наших партнеров на территории района Гарда и в самых известных уголках Италии. Оказывать помощь нашим клиентам в увлекательном процессе приобретении недвижимости означает для нас гарантию абсолютной уверенности в компетентности группы Garda Haus и полную очевидность нашей работы. Сеть франчайзинга GH Estate предоставляет конкретное присутствие опытного и надежного представителя, который разделяет её нравственные принципы и оказывает полный сервис клиенту в выборе частной собственности. От величественного замка Скалигеров в Сирмионе, милых холмов Флоренции до элегантных берегов озера Комо: выберите тот пейзаж, который вам больше нравится в качестве декорации вашего нового дома, а обо всем остальном позаботимся мы.
Realting.com
Перейти