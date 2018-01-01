Sardinia Terra

Umbria Umbria Real Estate - агентcтво недвижимости, специализирующееся на продаже недвижимости, а также на аренде на время отпуска на верхнем уровне рынка. Работая в основном в Умбрии и Тоскане, мы лично отбираем всю недвижимость и заботимся о наших клиентах на протяжении всего процесса покупки или аренды.

Мы предлагаем обширное портфолио, чтобы удовлетворить различные потребности наших клиентов: классические фермерские дома на сказочных вершинах холмов, роскошные виллы, апартаменты в средневековых замках или деревнях и исторические руины. Мы также расширяемся в другие регионы Италии, такие как Тоскана. Umbria Real Estate следует за клиентом на каждом этапе процесса покупки, предоставляя эффективные и высокопрофессиональные услуги, связанные с обширными бюрократическими процессами, связанными с покупкой. У нас есть проверенная временем, а также широкая сеть сотрудничающих профессионалов - геодезистов, архитекторов и различных специалистов по строительству / реставрации.

Другая сфера нашей деятельности - аренда элитных вилл на время отпуска. Мы лично выбрали большой выбор качественных вилл для отдыха в сельской местности, специально подобранных с учетом их комфорта, интерьеров и окружающей природы. Каждая вилла имеет собственный бассейн и расположена недалеко от местных магазинов, ресторанов и мест, представляющих исторический и культурный интерес. Большинство вилл расположены в Умбрии, живописном регионе, который мы очень хорошо знаем. Просматривая нашу недвижимость, вы обнаружите, что настоящие и типичные дома ждут вас - лучший способ жить местной жизнью в полной свободе и уединении.