Casa Mia Immobiliare

Об агентстве

Агентство недвижимости Casa Mia Marche специализируется на загородных домах для реконструкции/ремонта или уже реконструированных фермерских домах, современных и старинных виллах, домах в старых центрах городов, квартирах, жилых зонах, сельскохозяйственных и промышленных ангарах, коммерческой деятельности по всей стране. В команде Casa Mia Marche работают высококвалифицированные профессионалы и юрист для любой необходимости, и, наконец, мы сотрудничаем с лучшим кредитным учреждением, занимающимся выдачей займов на сорок лет и до 100% стоимости постройки.