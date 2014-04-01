  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Casa Mia Immobiliare

Casa Mia Immobiliare

Италия, Марке
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1987
На платформе
На платформе
5 лет 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.casamiamarche.it
Об агентстве
Агентство недвижимости Casa Mia Marche специализируется на загородных домах для реконструкции/ремонта или уже реконструированных фермерских домах, современных и старинных виллах, домах в старых центрах городов, квартирах, жилых зонах, сельскохозяйственных и промышленных ангарах, коммерческой деятельности по всей стране. В команде Casa Mia Marche работают высококвалифицированные профессионалы и юрист для любой необходимости, и, наконец, мы сотрудничаем с лучшим кредитным учреждением, занимающимся выдачей займов на сорок лет и до 100% стоимости постройки.
Квартиры
Смотреть все 83 объекта
Квартира 7 комнат в Терни, Италия
Квартира 7 комнат
Терни
Число комнат 7
Площадь 110 м²
Квартира второго этажа без лифта в трехквартирном кондоминиуме. Три спальни ванной комнаты г…
$118,582
Квартира 7 комнат в Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат
Мачерата
Число комнат 7
Площадь 130 м²
Квартира 130 кв.м на втором этаже с лифтом три спальни ванная комната кухня двухместный шкаф…
$160,086
Квартира 5 комнат в Терни, Италия
Квартира 5 комнат
Терни
Число комнат 5
Площадь 85 м²
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
$100,795
Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Квартира первого этажа с независимым входом с гостиной, кухонькой, ванной комнатой, спальней…
$94,866
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 116 объектов
Коммерческое помещение 100 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 100 м²
Терни
Число комнат 1
Площадь 100 м²
$47,433
Коммерческое помещение 1 000 000 м² в Сиена, Италия
Коммерческое помещение 1 000 000 м²
Сиена
Площадь 1 000 000 м²
Компания площадью 100,00 га с прудами. Глиняная почва. Несколько коттеджей и предприятий нас…
Цена по запросу
Коммерческое помещение 1 900 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 1 900 м²
Терни
Площадь 1 900 м²
Промышленный склад площадью 1900 м2 в хорошем состоянии расположен в промышленной зоне (част…
Цена по запросу
Производство 5 000 м² в Терни, Италия
Производство 5 000 м²
Терни
Площадь 5 000 м²
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Цена по запросу
Земельные участки
Смотреть все 85 объектов
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни
Площадь 18 000 м²
Сельскохозяйственные угодья площадью около 18 000 тысяч квадратных метров (потенциально 4 об…
$35,575
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни
Площадь 8 100 м²
Сельскохозяйственные земли с концессией на строительство станции обслуживания и подходящий о…
$94,866
Участок земли в Notaresco, Италия
Участок земли
Notaresco
Площадь 400 000 м²
Фермерский дом будет восстановлен в пригороде на двух этажах плюс аксессуары для лофта, смеж…
Цена по запросу
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни
Площадь 32 000 м²
Земля площадью 3,2 гектара с 200 вишневыми деревьями (11 лет) и 100 соснами, а также другими…
$177,873
Наши агенты в Италии
Sandro Marziali
Sandro Marziali
731 объект
Агентства рядом
GH ESTATE
Италия, Ломбардия
Жилая недвижимость 557 Коммерческая недвижимость 9 Земельные участки 7
Именно предпринимательский рост и успех лежат в основе создания GH Estate. Все чаще наши клиенты проявляют желание расширить поиски объектов по всей Италии, чтобы впоследствии приобрести их в нашем сопровождении. Профессионализм и высокий уровень обслуживания – деловые качества, которые отли…
Оставить заявку
kupimCasa.com
Италия, Тренто
Жилая недвижимость 2
Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости. Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах. Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую инфор…
Оставить заявку
Umbria Real Estate
Италия, Marsciano
Жилая недвижимость 4
Umbria Umbria Real Estate - агентcтво недвижимости, специализирующееся на продаже недвижимости, а также на аренде на время отпуска на верхнем уровне рынка. Работая в основном в Умбрии и Тоскане, мы лично отбираем всю недвижимость и заботимся о наших клиентах на протяжении всего процесса поку…
Оставить заявку
Sardinia Terra
Италия, Кальяри
Жилая недвижимость 4
SardiniaTerra - официальный агент по сделкам с недвижимостью на всей территории Италии. Наше приоритетное направление - курортный о. Сардиния. Мы живем, работаем на Сардинии и очень хорошо знаем рынок недвижимости и остров в целом. Это первое агентство, работающее в интересах российских кли…
Оставить заявку
Romagnacase
Италия, Unione di Comuni della Romagna Forlivese
Romagna Case - одна из самых многочисленных команд брокеров по недвижимости в регионе Романья, в которой работают 28 профессионалов, в том числе 5 сотрудников административного отдела и отдела контроля качества. На сегодняшний день у Romagna Case Group пять филиалов: три в Чезене , Сант-Эджи…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти