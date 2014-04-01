Casa Mia Immobiliare

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Агентство недвижимости Casa Mia Marche специализируется на загородных домах для реконструкции/ремонта или уже реконструированных фермерских домах, современных и старинных виллах, домах в старых центрах городов, квартирах, жилых зонах, сельскохозяйственных и промышленных ангарах, коммерческой деятельности по всей стране. В команде Casa Mia Marche работают высококвалифицированные профессионалы и юрист для любой необходимости, и, наконец, мы сотрудничаем с лучшим кредитным учреждением, занимающимся выдачей займов на сорок лет и до 100% стоимости постройки.
Именно предпринимательский рост и успех лежат в основе создания GH Estate. Все чаще наши клиенты проявляют желание расширить поиски объектов по всей Италии, чтобы впоследствии приобрести их в нашем сопровождении. Профессионализм и высокий уровень обслуживания – деловые качества, которые отли…
Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости.
Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах.
Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую инфор…
Umbria Umbria Real Estate - агентcтво недвижимости, специализирующееся на продаже недвижимости, а также на аренде на время отпуска на верхнем уровне рынка. Работая в основном в Умбрии и Тоскане, мы лично отбираем всю недвижимость и заботимся о наших клиентах на протяжении всего процесса поку…
SardiniaTerra - официальный агент по сделкам с недвижимостью на всей территории Италии. Наше приоритетное направление - курортный о. Сардиния.
Мы живем, работаем на Сардинии и очень хорошо знаем рынок недвижимости и остров в целом. Это первое агентство, работающее в интересах российских кли…
Romagna Case - одна из самых многочисленных команд брокеров по недвижимости в регионе Романья, в которой работают 28 профессионалов, в том числе 5 сотрудников административного отдела и отдела контроля качества. На сегодняшний день у Romagna Case Group пять филиалов: три в Чезене , Сант-Эджи…