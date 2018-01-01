Leno Realty Ltd.
Багамские острова, 2nd Floor, Pineapple Place Bernard road (Opposite the Village Rd. Shopping Centre) New Providence, Bahamas P.O. Box N-8339
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Веб-сайт
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ОписаниеВы всегда можете обратиться в Leno Realty за консультацией по вопросам инвестиций в недвижимость. Наша команда профессионалов и наши партнеры будут рады ответить на все интересующие вас вопросы, а также предоставят необходимую информацию об управлении объектами, услугах консьержа и бизнес-брокера.
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