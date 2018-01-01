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GeoKanz FZ LLC

ОАЭ, Ras Al Khaimah Freezone
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GeoKanz FZ LLC
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch
Наши агенты в ОАЭ
Deama Bibi
Deama Bibi
9 объектов
Агентства рядом
Unique Homes Worldwide Properties
75 объектов

Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.

Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур

 

Elite Estates Real Estate Broker
420 объектов

Для наших клиентов мы находим  лучшие объекты рынка недвижимости,  в которых  сочетаются высокое качество строительства, отличное  местоположение и быстрый возврат инвестиций.

Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties — ведущее агентство недвижимости в регионе. Мы предлагаем квалифицированные консультации и профессиональную поддержку своим клиентам по всему миру. Наша компания гордится своей безукоризненной репутацией и отличным сервисом благодаря нашим профессиональным консультантам и менеджерам поддержки. Мы предоставляем все виды услуг в сфере жилой недвижимости: продажа, аренда, управление недвижимостью, инвестиционные консультации, приобретение и распределение портфелей недвижимости.

EBDAA GROUP FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
5 объектов
Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Ebdaa Development LLC быстро зарекомендовала себя как одну из самых привлекательных и надежных девелоперских компаний в Дубае – ОАЭ. Ebdaa Development имеет практический опыт работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости, разработки домов класса люкс и высотных кондоминиумов. С самого первого дня работы Ebdaa Development LLC привлекала профессионалов своей отрасли, квалифицированных сотрудников, каждый из которых работает в Дубайском секторе недвижимости и строительства, стремясь удовлетворить желания клиентов. Мы понимаем, что дом — это храм. И мы заботимся о том, чтобы вложить в него свою душу.
Umed properties
6 объектов

Umed Properties — ведущая компания по недвижимости в Дубае, ОАЭ. Мы предоставляем высококачественную недвижимость на продажу и в аренду в Дубае, а также комплексные услуги по управлению недвижимостью, соответствующие вашим потребностям. Если Вы хотите арендовать, купить или продать недвижимость, мы сохраним профессиональный подход ко всем нашим услугам. Сосредоточившись на предоставлении клиентских услуг мирового класса, нам удалось сохранить успех во время краха недвижимости в Дубае и стать ключевым игроком в отрасли. Наша философия проста: применять высокие стандарты ко всему, что мы делаем, и к каждой предоставляемой нами услуге, чтобы наши клиенты могли получать выгоду от прозрачных сделок с недвижимостью. Наше обязательство состоит в том, чтобы помочь Вам арендовать, сдать в аренду, купить или продать недвижимость с честностью и добросовестностью, чтобы обеспечить бесперебойную сделку от контракта до закрытия. Наши агенты сертифицированы RERA и потратили 100 часов на обучение и развитие. Поговорите с нами и узнайте, почему мы вошли в число лучших брокеров по недвижимости в Дубае и получили 5 звезд в Google Reviews и на других платформах социальных сетей.

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