Услуги

Помощь до покупки недвижимости,

Помощь после покупки недвижимости

VIP-услуги

Юридические услуги

Трансфер в аэропорт

Помощь с временным жильем во время вашего пребывания в Турции

Консультационные услуги по вопросам недвижимости:

Инструктаж по правилам и нормам, связанным с покупкой недвижимости в Турции

Шаги и процедуры, связанные с покупкой недвижимости в Турции

Составление короткого списка подходящих объектов недвижимости на основе ваших предпочтений и бюджетных критериев

Организация просмотров объектов недвижимости

Помощь в проведении переговоров и заключении контракта, а также в оплате депозита и переводе средств.

Помощь после покупки недвижимости





Получение налогового номера и открытие банковского счета.





Помощь в получении отчета об оценке недвижимости.





Помощь в получении свидетельства о праве собственности "Табу".





Получение недвижимости и проверка ее соответствия договору.





Мы помогаем оформить подписку на электричество, воду, газ и интернет.





Мы направляем наших клиентов к соответствующему способу получения кредитов на недвижимость.





Сдача в аренду или перепродажа недвижимости.





VIP-услуги





Специальные предложения по инвестиционным портфелям для наших уважаемых VIP-инвесторов. Все предложения портфеля будут сопровождаться полным технико-экономическим расчетом.





Варианты портфолио могут включать варианты целых зданий, отелей, коммерческих магазинов или роскошных вилл, в зависимости от бюджета инвестора и других личных требований.





Юридические услуги





Мы помогаем завершить все юридические и финансовые операции с недвижимостью, чтобы обеспечить права наших клиентов.





Мы следим за уплатой налогов, сборов и счетов на недвижимость, а также занимаемся юридическими и финансовыми операциями.





Мы помогаем подать заявление на получение вида на жительство через приобретение недвижимости.





Мы объясняем административные процедуры для подачи заявления на получение турецкого гражданства при покупке недвижимости на сумму от $250 000.