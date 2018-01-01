Bogach Capital Real Estate
Dubai, Business Bay, B2B Tower, Office 2109
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2023
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание
Bogach Capital Real Estate основано звездным риэлтором, блогером, основателем агентства недвижимости Авеню-Москва и УК Ма-Трёшка Вадимом Богачем, имеющим безупречную репутацию и 13-летний опыт работы в недвижимости, решение жилищных вопросов которому доверяют блогеры и звезды шоу-бизнеса России и СНГ.
Услуги
- полное сопровождение сделок по ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) недвижимости в ОАЭ, в т.ч. предоставление юридических гарантий;
- инвестиции в недвижимость ОАЭ;
- управление недвижимостью в Дубае;
- оформление ВНЖ, регистрация компаний и открытие счетов;
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