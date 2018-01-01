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Bogach Capital Real Estate

Dubai, Business Bay, B2B Tower, Office 2109
;
Bogach Capital Real Estate
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
bogach-estate.com
Описание

Bogach Capital Real Estate основано звездным риэлтором, блогером, основателем агентства недвижимости Авеню-Москва и УК Ма-Трёшка Вадимом Богачем, имеющим безупречную репутацию и 13-летний опыт работы в недвижимости, решение жилищных вопросов которому доверяют блогеры и звезды шоу-бизнеса России и СНГ.

Услуги

- полное сопровождение сделок по ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) недвижимости в ОАЭ, в т.ч. предоставление юридических гарантий;

- инвестиции в недвижимость ОАЭ;

- управление недвижимостью в Дубае;

- оформление ВНЖ, регистрация компаний и открытие счетов;

Наши агенты в ОАЭ
Александр Бархатов
Александр Бархатов
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Umed Properties — ведущая компания по недвижимости в Дубае, ОАЭ. Мы предоставляем высококачественную недвижимость на продажу и в аренду в Дубае, а также комплексные услуги по управлению недвижимостью, соответствующие вашим потребностям. Если Вы хотите арендовать, купить или продать недвижимость, мы сохраним профессиональный подход ко всем нашим услугам. Сосредоточившись на предоставлении клиентских услуг мирового класса, нам удалось сохранить успех во время краха недвижимости в Дубае и стать ключевым игроком в отрасли. Наша философия проста: применять высокие стандарты ко всему, что мы делаем, и к каждой предоставляемой нами услуге, чтобы наши клиенты могли получать выгоду от прозрачных сделок с недвижимостью. Наше обязательство состоит в том, чтобы помочь Вам арендовать, сдать в аренду, купить или продать недвижимость с честностью и добросовестностью, чтобы обеспечить бесперебойную сделку от контракта до закрытия. Наши агенты сертифицированы RERA и потратили 100 часов на обучение и развитие. Поговорите с нами и узнайте, почему мы вошли в число лучших брокеров по недвижимости в Дубае и получили 5 звезд в Google Reviews и на других платформах социальных сетей.

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Большой опыт работы на рынке Дубаи. Договора со всеми застройщиками. Большая база готовых объектов.

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