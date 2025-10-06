  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Orihuela
  4. Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela

Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela

Orihuela, Hiszpania
od
$277,931
;
50
Zostawić wniosek
ID: 32872
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    Vega Baja del Segura
  • Miasteczko
    Orihuela

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante

Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także siedziba Elche – trzeciego co do wielkości miasta we Wspólnocie Walenckiej. Ta lokalizacja czyni zakup apartamentu w Orihuela lub gdziekolwiek w regionie Walenckim doskonałą inwestycją.

Starannie zaprojektowane apartamenty są dogodnie usytuowane w odległości spaceru od pola golfowego. Dodatkowo, znajdują się zaledwie 5,5 km od parku przygody Rufete, gdzie można uprawiać łucznictwo, jazdę konną oraz jazdę na quadach. Tradycyjne hiszpańskie miasteczko San Miguel de Salinas oddalone jest o 8 km, szpital w Torrevieja o 14 km, a plaża około 16 km. Międzynarodowe lotniska w Alicante i Murcji znajdują się w odległości około 60 km.

Apartamenty na sprzedaż w Orihuela, Alicante, są częścią nowo powstałej wspólnoty mieszkaniowej oferującej wspólny parking oraz dostęp dla mieszkańców do dużego basenu i terenów zielonych.

Stylowe apartamenty posiadają starannie zaprojektowane sypialnie, każda z wbudowaną szafą. Główna sypialnia wyposażona jest w prywatną łazienkę z prysznicem typu walk-in. Przestronna strefa dzienna posiada duże, francuskie okna prowadzące na słoneczny taras, co zapewnia obfite doświetlenie naturalnym światłem. W apartamentach znajduje się również w pełni wyposażona kuchnia w stylu otwartym, otwarta jadalnia oraz dodatkowa łazienka dla gości. Liczba pomieszczeń zależy od wybranego typu apartamentu. W zależności od modelu, apartament może także posiadać prywatny ogród lub prywatne solarium.


ALC-00440

Lokalizacja na mapie

Orihuela, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$419,781
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$935,896
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$974,554
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Calp, Hiszpania
od
$423,948
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$817,032
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$277,931
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$765,198
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Zespół mieszkaniowy Marbella, Spain
Marbella, Hiszpania
od
$502,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 120–550 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Nowy kompleks mieszkaniowy z niesamowitą infrastrukturą, jak doskonały 5-gwiazdkowy hotel. Pierwsza linia morza.  Otoczony malowniczym krajobrazem i polami golfowymi
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
500.0 – 550.0
1,91M – 3,47M
Agencja
Marbella Company Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$262,315
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 79 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ogrodzony kompleks z basenem, terenem zielonym, całorocznym SPA. Na terenie obiektu znajduje się przestrzeń coworkingowa, inteligentna poczta, całodobowa kawiarnia, stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hulajnóg oraz plac zabaw dla dzieci. Szybki Internet światłowodowy. W pobliżu komple…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
79.0
291,827 – 313,830
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje