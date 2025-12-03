  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Girne Belediyesi, Cypr Północny

Kyrenia
17
Erdemit
3
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Trimithi, Cypr Północny
od
$177,315
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,14M
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$531,890
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft w projekcie premium ALBATROS VIEW, GirnePrzedstawiamy unikalny dwupoziomowy apartament w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym ALBATROS VIEW, położony w prestiżowej dzielnicy Girne. Jest to idealne połączenie nowoczesnej architektury, prywatności i przytulności.O projekc…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Dzielnica mieszkaniowa Ozaköy
Dzielnica mieszkaniowa Ozaköy
Dzielnica mieszkaniowa Ozaköy
Dzielnica mieszkaniowa Ozaköy
Dzielnica mieszkaniowa Ozaköy
Dzielnica mieszkaniowa Ozaköy
Kazafani, Cypr Północny
od
$619,337
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$134,505
Miasto: Kyrenia, EsentepeTyp własności: ApartamentLiczba sypialni: Studio, 1 + 1, 1 + 1 Loft,2 + 1 LoftPowierzchnia zamknięta: 49 m2, 63 m2, 71 m2, 91 m2Sytuacja: zostanie zakończona w lipcu 2027 r.Cena początkowa: 99000 funtówPlan płatności na 10 lat:% 40 w dółpłatność, 84 miesiące bez odse…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$242,374
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Thermeia, Cypr Północny
od
$303,906
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$174,996
Opcje wykończenia Gotowe
Jednopokojowe mieszkanie (1+1) o powierzchni 60 m² z przestronnym tarasem i niewielkim ogródkiem, w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne sprzęty AGD. Salon połączony jest z kuchnią i jadalnią. Kuchnia wyposażona jest w sprzęt AGD: lodówkę, płytę grzewczą, piekarnik, okap i pralkę. P…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Novyy proekt v Dogankey
Dzielnica mieszkaniowa Novyy proekt v Dogankey
Dzielnica mieszkaniowa Novyy proekt v Dogankey
Dzielnica mieszkaniowa Novyy proekt v Dogankey
Dzielnica mieszkaniowa Novyy proekt v Dogankey
Dzielnica mieszkaniowa Novyy proekt v Dogankey
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$151,985
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Trimithi, Cypr Północny
od
$607,938
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Karmi, Cypr Północny
od
$582,607
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa High Tower 2
Dzielnica mieszkaniowa High Tower 2
Dzielnica mieszkaniowa High Tower 2
Dzielnica mieszkaniowa High Tower 2
Dzielnica mieszkaniowa High Tower 2
Dzielnica mieszkaniowa High Tower 2
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$170,983
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Templos, Cypr Północny
od
$696,596
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Kazafani, Cypr Północny
od
$728,259
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 22 - Girne
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 22 - Girne
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 22 - Girne
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 22 - Girne
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 22 - Girne
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$177,252
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Kazafani, Cypr Północny
od
$811,724
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Kazafani, Cypr Północny
od
$487,617
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$202,583
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa CC Towers
Dzielnica mieszkaniowa CC Towers
Dzielnica mieszkaniowa CC Towers
Dzielnica mieszkaniowa CC Towers
Dzielnica mieszkaniowa CC Towers
Dzielnica mieszkaniowa CC Towers
Dzielnica mieszkaniowa CC Towers
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$153,781
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 10
2 obiekty nieruchomości 2
CC Towers to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w centrum Girne (Kyrenia) na Cyprze Północnym. Kompleks oferuje wiele apartamentów i duplexów o wysokiej jakości wykończenia i nowoczesny design.Lokalizacja:Girne CentreWygodny dostęp do infrastruktury miejskiej, w tym sklepów, restauracji…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$164,650
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$253,244
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$131,813
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Przedstawiamy Państwu kompleks mieszkalny "Elite Residence", położony w malowniczej dzielnicy Karaoglanoglu w Kyrenii, Północny Cypr. Ten nowoczesny kompleks oferuje wiele apartamentów z jedną do trzech sypialni, o powierzchni 60 m2 i koszt £139,950.Zalety kompleksu:Wygodne położenie: zaledw…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Cypr Północny
od
$1,01M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Thermeia, Cypr Północny
od
$151,985
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Bellapais, Cypr Północny
od
$1,14M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Trimithi, Cypr Północny
od
$753,590
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Templos, Cypr Północny
od
$148,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Położony w miejscowości Esentepe w Kyrenii. Całkowita powierzchnia projektu: 85 000 m2 Jest to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty i powiązane wille. Położony zaledwie 100 metrów od dobrze wyposażonej plaży, w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków Mo…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,39M
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$202,646
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Cypr Północny
od
$186,814
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$163,383
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sixth Sense Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sixth Sense Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sixth Sense Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sixth Sense Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sixth Sense Villas
Thermeia, Cypr Północny
od
$1,00M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$647,475
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Na mapie
Realting.com
Udać się