  2. Cypr Północny
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$158,026
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Chciałbyś poznać życie, o którym wszyscy marzą?Położony w obszarze Yeni Boğaziçi, członek miasta Cittaslow (Calm City), 4Ever GREEN STAGE 4 składa się z 43 jednostek mieszkalnych 2 + 1 typu i 2 jednostek komercyjnych. Projekt znajduje się w pobliżu publicznej szkoły podstawowej, Near East Co…
Zespół mieszkaniowy ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Zespół mieszkaniowy ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Zespół mieszkaniowy ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Zespół mieszkaniowy ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Zespół mieszkaniowy ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Zespół mieszkaniowy ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$157,958
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Orchard: Luksusowa oaza w sercu północnego Cypru🏝Unikalny kompleks mieszkalny otoczony przyrodą, sadami i harmonią śródziemnomorskąOrchard to nie tylko dom, to styl życia. Położony w zielonej, przyjaznej środowisku dzielnicy Yenibogazici, zaledwie 1 km od piaszczystej plaży, oferuje unikalne…
Zespół mieszkaniowy OLIVE COURT
Zespół mieszkaniowy OLIVE COURT
Zespół mieszkaniowy OLIVE COURT
Zespół mieszkaniowy OLIVE COURT
Zespół mieszkaniowy OLIVE COURT
Zespół mieszkaniowy OLIVE COURT
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$142,896
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Olive Court, która będzie przestrzenią mieszkalną splecioną z naturą w Yeniboğaziçi, jest na sprzedaż po bardzo specjalnych cenach startowych.Usługi ogólneProfesjonalne zarządzanie witrynamiStrona konserwacji ogroduUtrzymanie puliCzyszczenie i utrzymanie wspólnych obszarówInfrastrukturaSyste…
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$232,632
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
🌟 Exclusive 3 + 1 bungalow w prestiżowej dzielnicy Yeni Boğaziçi 🌟 Doskonałe połączenie komfortu, stylu i korzystnej lokalizacji!Charakterystyka bungalowa:- Powierzchnia mieszkalna: 142 m2 - przestronne i jasne pokoje wypełnione przytulnością.- 370 m2 - możliwość stworzenia własnej zielonej …
Zespół mieszkaniowy Natura Park
Zespół mieszkaniowy Natura Park
Zespół mieszkaniowy Natura Park
Zespół mieszkaniowy Natura Park
Zespół mieszkaniowy Natura Park
Zespół mieszkaniowy Natura Park
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$266,133
Rok realizacji 2026
Harmonia natury i nieopisalna atmosfera Cypru zainspirowały nas do stworzenia projektu "Park Natura". Nowoczesne materiały i dogodna lokalizacja kompleksu zapewnią Państwu niezapomniany komfort.Dziewicza natura i niesamowite plaże Morza Śródziemnego będzie sąsiadami. Budujemy tam, gdzie będz…
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$569,942
Rok realizacji 2024
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Dzielnica mieszkaniowa Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$120,321
Rok realizacji 2025
Dzielnica mieszkaniowa Rosedale Villa
Dzielnica mieszkaniowa Rosedale Villa
Dzielnica mieszkaniowa Rosedale Villa
Dzielnica mieszkaniowa Rosedale Villa
Dzielnica mieszkaniowa Rosedale Villa
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$397,693
Rok realizacji 2024
Dzielnica mieszkaniowa Natura Park
Dzielnica mieszkaniowa Natura Park
Dzielnica mieszkaniowa Natura Park
Dzielnica mieszkaniowa Natura Park
Dzielnica mieszkaniowa Natura Park
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$263,440
Rok realizacji 2026
Dzielnica mieszkaniowa Auralux
Dzielnica mieszkaniowa Auralux
Dzielnica mieszkaniowa Auralux
Dzielnica mieszkaniowa Auralux
Dzielnica mieszkaniowa Auralux
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$177,315
Rok realizacji 2026
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Dzielnica mieszkaniowa Salamis City
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$189,854
Rok realizacji 2024
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Majestic 3 *
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$367,296
Rok realizacji 2026
Dzielnica mieszkaniowa Lilium Park
Dzielnica mieszkaniowa Lilium Park
Dzielnica mieszkaniowa Lilium Park
Dzielnica mieszkaniowa Lilium Park
Dzielnica mieszkaniowa Lilium Park
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$177,315
Rok realizacji 2026
Dzielnica mieszkaniowa Dream Homes 4 You
Dzielnica mieszkaniowa Dream Homes 4 You
Dzielnica mieszkaniowa Dream Homes 4 You
Dzielnica mieszkaniowa Dream Homes 4 You
Dzielnica mieszkaniowa Dream Homes 4 You
Limnia, Cypr Północny
od
$379,961
Rok realizacji 2024
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$124,754
Rok realizacji 2027
Dzielnica mieszkaniowa Olive Court 2
Dzielnica mieszkaniowa Olive Court 2
Dzielnica mieszkaniowa Olive Court 2
Dzielnica mieszkaniowa Olive Court 2
Dzielnica mieszkaniowa Olive Court 2
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$174,656
Rok realizacji 2024
Dzielnica mieszkaniowa Neo Residence
Dzielnica mieszkaniowa Neo Residence
Dzielnica mieszkaniowa Neo Residence
Dzielnica mieszkaniowa Neo Residence
Dzielnica mieszkaniowa Neo Residence
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$189,854
Rok realizacji 2025
Dzielnica mieszkaniowa Suntree Villas
Dzielnica mieszkaniowa Suntree Villas
Dzielnica mieszkaniowa Suntree Villas
Dzielnica mieszkaniowa Suntree Villas
Dzielnica mieszkaniowa Suntree Villas
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$714,327
Rok realizacji 2025
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Salamis
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Salamis
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Salamis
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Salamis
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$162,750
