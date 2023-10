Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Grecja

od €135,000

39 m² 1

Poddaj się: 2023

Crystal – to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty i powiązane wille. Położony zaledwie 100 metrów od dobrze wyposażonej plaży, w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków na Morze Śródziemne i góry. Idealne miejsce do spokojnego życia lub po prostu do odpoczynku. Restauracje i bary Salon piękności Poczta Wyroby cukiernicze Automatyczne tankowanie Plac piłkarski Lokalne supermarkety Produkty domowe gotowość kompleksu - etap do grudnia 2023 r.