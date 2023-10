Iskele (Trikomo), Cypr Północny

od €162,784

Poddaj się: 2026

DROGI PRZYJACIELE !!!! OCEAN CIRCULAIM COMPLEX jest oferowany" Kompleks położony jest w regionie Iskele, 600 m od Long Beach. ZRÓWNOWAŻONY OD OD 12 ETAPÓW DO 22 ETAPÓW 21 DOMÓW 1505 KWARTAŁÓW OD 12 ETAPÓW DO 22 ETAPÓW i O kompleks: Infrastruktura: ✓ Restauracje ✓ Kawiarnie / bary ✓ Spa ✓ Centrum fitness ✓ Dzieci ✓ Tereny sportowe ✓ 30 sklepów. i tak dalej. W sprzedaży jest : BADANIA - 36–45 KV.M. 1 + 1 - 86 KV.M. 2 + 1 - 125 KV.M. KWARTY OKREŚLONE W NAPRAWIE: POKRYCIE OPCJONALNE ( PLIT I / LUB LAMINAT ) DRZWI WPROWADZENIA I WEWNĘTRZNE BUDOWANIE COOKHONIC CORRPUS DALSZY KAMIENIA KLIENTOWA POMOC OŚWIETLENIE MIEJSKIE SANTEKHNIKA ROZLICZENIE I SPEŁNIANIE W SANUZLE PLAY SCAF ( S ) BOYLER Plan płatności: Depozyt - 3000 $ 35% - PV w ciągu 15 dni - 74 455 $ 35% - 77 455 $ przed otrzymaniem kluczy ( lato 2026 36 miesięcy ) 30% - 66 390 $ 24 miesiące raty. ( do lata 2028 r. ).