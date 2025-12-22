  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tatlisu Belediyesi, Cypr Północny

Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Zespół mieszkaniowy Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Cypr Północny
od
$146,156
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Tatlısu, zaledwie 40 minut od Girne, znajduje się między górami Beşparmak a wybrzeżem Morza Śródziemnego. Dzięki nietkniętemu naturalnemu pięknu region Tatlısu fascynuje zarówno odwiedzających, jak i mieszkańców. Dla spokojnego życia trafiłeś we właściwe miejsce, ponieważ Tatlısu jest części…
Deweloper
Tunalı İnşaat
Deweloper
Tunalı İnşaat
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Aloha Beach Resort
Akanthou, Cypr Północny
od
$290,008
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Kompleks znajduje się na 80 hektarach ziemi w malowniczej okolicy Agricultural TATLISU na pierwszej linii brzegowej. 800 metrów od hotelu znajduje się kompleks HAWAII HOMES, a 6,5 km, z drugiej strony, kompleks BAHAMAS HOMES, do którego dostęp jest bezpłatny dla mieszkańców ośrodka Aloha Bea…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Zespół mieszkaniowy Hillside
Akanthou, Cypr Północny
od
$151,576
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
HILLSIDE jest klubowym kompleksem mieszkalnym z rozbudowaną infrastrukturą obejmującą zarówno rozrywkę, jak i obiekty o znaczeniu technicznym. Kompleks położony jest 500 metrów od morza w malowniczej okolicy TATLISU z pięknym widokiem na morze i góry.Tatlisu to urokliwa wioska położona na pó…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Zespół mieszkaniowy Habitat
Akanthou, Cypr Północny
od
$156,091
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 49–100 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Powierzchnia kompleksu wynosi 220.000 m2, z czego 35% jest w trakcie budowy.Kompleks znajduje się między morzem na północy a górami na południu. Piękny widok!🌊🏡⛰️Wszystkie pobliskie infrastruktury są dostępne:szkołaszpital,supermarketBazar hodowlany,banki,salon piękności,kawiarniafryzjer,koo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.0 – 96.0
153,919 – 208,819
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
336,025
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Zespół mieszkaniowy Hawaii Homes
Akanthou, Cypr Północny
od
$225,448
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Domy na Hawajach to jeden z największych projektów mieszkalnych przy morzu z apartamentami 1 + 1, 2 + 1 i 3 sypialniami luksusowe wille o łącznej liczbie jednostek 500. Położony na wybrzeżu tatlisu projekt oferuje sztuczne rzeki, jeziora i wyspy rozłożone po całym miejscu z dodatkiem naszych…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Apartamentowiec Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Apartamentowiec Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Apartamentowiec Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Apartamentowiec Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Apartamentowiec Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Apartamentowiec Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Akanthou, Cypr Północny
od
$98,940
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 41–127 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks położony jest zaledwie 200 metrów od dobrze wyposażonej plaży, w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków na Morze Śródziemne i góry. Całkowita powierzchnia projektu wynosi 133 800 m2. Kompleks oferuje różne opcje układania nieruchomości i typologii od małych studiów p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
108,995
Szeregowiec
127.0
301,579
Agencja
Just Prime Homes
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
108,995
Szeregowiec
127.0
301,579
Agencja
Just Prime Homes
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Zespół mieszkaniowy La Casalia
Akanthou, Cypr Północny
od
$206,600
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Aquamarine Nuance
Akanthou, Cypr Północny
od
$135,104
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Aquamarine Nuance oferuje luksusowe i zapierające dech w piersiach życie.Położony w najlepszym obszarze przybrzeżnym, kompleks oferuje wspaniałe widoki na krystalicznie czyste wody morza, tworząc spokojną i spokojną atmosferę dla mieszkańców.Aquamarine Nuance oferuje szereg udogodnień i usłu…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Zespół mieszkaniowy Caesar Breeze
Akanthou, Cypr Północny
od
$156,678
Rok realizacji 2025
Cezar Breeze to nowoczesny kompleks mieszkalny zaprojektowany i zaprojektowany przez Afik Group i oferuje apartamenty, kwaty i wille.Kompleks znajduje się zaledwie 200 metrów od dobrze wyposażonej plaży, otoczony zapierającymi dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne i góry, Cezar Breez…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Carob Hill
Zespół mieszkaniowy Carob Hill
Zespół mieszkaniowy Carob Hill
Zespół mieszkaniowy Carob Hill
Zespół mieszkaniowy Carob Hill
Zespół mieszkaniowy Carob Hill
Akanthou, Cypr Północny
od
$202,220
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Carob Hill zaprasza do niesamowicie pięknej lokalizacji z stylowo urządzone rezydencje, które oferują komfortowe zakwaterowanie i unikalne widoki na naturę, a także udogodnienia, takie jak dwa baseny i siłownia.Ten stylowy projekt, pośród wspaniałości przyrody, z widokiem na morze i góry ofe…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Zespół mieszkaniowy Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Zespół mieszkaniowy Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Zespół mieszkaniowy Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Zespół mieszkaniowy Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Zespół mieszkaniowy Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Akanthou, Cypr Północny
od
$115,019
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowy apartament 71.4 m2 5 minut od morza. Prestiżowy kompleks mieszkalny położony na wzgórzu w obszarze chronionym z unikalnym widokiem na Morze Śródziemne.Apartamenty są specjalnie zlokalizowane, aby zapewnić prywatność i otwarty widok na naturę.Wszystkie apartamenty są budowane zgo…
Agencja
Smart Home
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Akanthou, Cypr Północny
od
$270,652
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
🌿 K ISLANDS - Symbol luksusu i wyłączności na Cyprze Północnym 🌿Realizacja śródziemnomorskiego snuK ISLANDS to unikalny projekt butikowy premium zlokalizowany na pierwszej linii Morza Śródziemnego. Jest to raj, w którym architektura, natura i komfort łączą się w doskonałej harmonii.Istnieje …
Agencja
GP real estate
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Phuket Health Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health Wellness Resort
Akanthou, Cypr Północny
od
$182,352
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do luksusowego kompleksu o tematyce prywatnej w Tatlis, jednym z najbardziej malowniczych obszarów północnego Cypru. Projekt ten zaprasza do świata komfortu, naturalnego piękna i luksusowych udogodnień, gdzie można podziwiać niesamowite widoki na góry, Morze Śródziemne i malownicz…
Agencja
North Symbol
Agencja
North Symbol
Zespół mieszkaniowy K Islands
Zespół mieszkaniowy K Islands
Zespół mieszkaniowy K Islands
Zespół mieszkaniowy K Islands
Zespół mieszkaniowy K Islands
Zespół mieszkaniowy K Islands
Akanthou, Cypr Północny
od
$266,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Unikalna koncepcja K ISLANDS została zainspirowana stylem życia na tropikalnej wyspie. Zwraca uwagę na każdy szczegół, aby zaoferować Państwu doskonałą przestrzeń życiową na północnym Cyprze - Perłę Morza Śródziemnego. Nowy projekt koncepcyjny "K ISLANDS" w Tatlis obiecuje przyjemne wakacje,…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Sea Terra
Zespół mieszkaniowy Sea Terra
Zespół mieszkaniowy Sea Terra
Zespół mieszkaniowy Sea Terra
Zespół mieszkaniowy Sea Terra
Zespół mieszkaniowy Sea Terra
Akanthou, Cypr Północny
od
$153,781
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sea Terra to kompleks apartamentów położony w malowniczym obszarze Tatlisu Północnego Cypru. Kompleks oferuje mieszkańcom komfortowe warunki życia i bezpośredni dostęp do morza, co czyni go atrakcyjnym zarówno dla rekreacji i stałego pobytu.Lokalizacja:Tatlisu, Cypr Północny: Spokojny i odos…
Agencja
GP real estate
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sumarine
Dzielnica mieszkaniowa Sumarine
Dzielnica mieszkaniowa Sumarine
Dzielnica mieszkaniowa Sumarine
Dzielnica mieszkaniowa Sumarine
Akanthou, Cypr Północny
od
$246,975
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate

Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Akanthou, Cypr Północny
od
$237,096
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Akanthou, Cypr Północny
od
$188,081
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Salos beach
Dzielnica mieszkaniowa Salos beach
Dzielnica mieszkaniowa Salos beach
Dzielnica mieszkaniowa Salos beach
Dzielnica mieszkaniowa Salos beach
Akanthou, Cypr Północny
od
$265,973
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Malibu
Dzielnica mieszkaniowa Malibu
Dzielnica mieszkaniowa Malibu
Dzielnica mieszkaniowa Malibu
Dzielnica mieszkaniowa Malibu
Akanthou, Cypr Północny
od
$183,585
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Akanthou, Cypr Północny
od
$168,450
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Poseidon
Dzielnica mieszkaniowa Poseidon
Dzielnica mieszkaniowa Poseidon
Dzielnica mieszkaniowa Poseidon
Dzielnica mieszkaniowa Poseidon
Akanthou, Cypr Północny
od
$468,556
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Akanthou Village
Dzielnica mieszkaniowa Akanthou Village
Dzielnica mieszkaniowa Akanthou Village
Dzielnica mieszkaniowa Akanthou Village
Dzielnica mieszkaniowa Akanthou Village
Akanthou, Cypr Północny
od
$265,973
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa C`est La vie
Dzielnica mieszkaniowa C`est La vie
Dzielnica mieszkaniowa C`est La vie
Dzielnica mieszkaniowa C`est La vie
Dzielnica mieszkaniowa C`est La vie
Akanthou, Cypr Północny
od
$150,718
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Dzielnica mieszkaniowa Emtan Reflection
Akanthou, Cypr Północny
od
$319,801
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aurora Bay
Dzielnica mieszkaniowa Aurora Bay
Dzielnica mieszkaniowa Aurora Bay
Dzielnica mieszkaniowa Aurora Bay
Dzielnica mieszkaniowa Aurora Bay
Akanthou, Cypr Północny
od
$200,113
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Breeze
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Breeze
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Breeze
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Breeze
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Breeze
od
$145,399
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Phuket
Dzielnica mieszkaniowa Phuket
Dzielnica mieszkaniowa Phuket
Dzielnica mieszkaniowa Phuket
Dzielnica mieszkaniowa Phuket
Akanthou, Cypr Północny
od
$173,136
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Akanthou, Cypr Północny
od
$949,903
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Cypr Północny
od
$1,08M
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Akanthou, Cypr Północny
od
$481,221
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
