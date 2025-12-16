  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Lefkoniko, Cypr Północny

Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty od 25 000 funtów – nawet 13 lat spłaty!
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$33,180
Opcje wykończenia Gotowe
Gotowe apartamenty od 25 000 GBP — raty do 13 lat! Chcesz kupić nieruchomość na Cyprze Północnym z minimalnym wkładem własnym i komfortowym planem ratalnym? Teraz to możliwe — deweloper oferuje specjalną promocję! Oferta obejmuje gotowe apartamenty i nieruchomości z drugim terminem odda…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Olea Cyprus
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$104,399
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Olea Cypr Projekt czeka teraz na wszystkich inwestorów, którzy kochają spokój i naturę. Olea Cyprus Project wyjątkowo spełnia intensywne potrzeby naszych cennych klientów.Na podstawie Państwa potrzeb oferujemy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 mieszkania i 2 + 1, 3 + 1 penthouses.Nasze jednostki są zapro…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Olea Residence
Lefkoniko, Cypr Północny
od
$79,792
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
