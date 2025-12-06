  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne District
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Girne District, Cypr Północny

Catalkoy Esentepe Belediyesi
72
Girne Belediyesi
33
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
30
Kyrenia
17
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Lapithos, Cypr Północny
od
$531,946
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$240,642
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$949,903
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$398,959
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$164,017
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$253,244
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Kalogreia, Cypr Północny
od
$287,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Cliff
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Cliff
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$148,185
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,14M
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Lapithos, Cypr Północny
od
$169,716
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Lapithos, Cypr Północny
od
$493,950
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Kalogreia, Cypr Północny
od
$683,930
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Cypr Północny
od
$259,640
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$131,813
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Przedstawiamy Państwu kompleks mieszkalny "Elite Residence", położony w malowniczej dzielnicy Karaoglanoglu w Kyrenii, Północny Cypr. Ten nowoczesny kompleks oferuje wiele apartamentów z jedną do trzech sypialni, o powierzchni 60 m2 i koszt £139,950.Zalety kompleksu:Wygodne położenie: zaledw…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$647,475
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$322,390
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$202,646
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$190,614
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$274,839
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Ftericha, Cypr Północny
od
$165,115
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
TERRA - Komfort i styl w Alsanjak przez dewelopera KIBRISReadymade kompleks mieszkalny z nowoczesnymi apartamentami i willami, położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnego Cypru - Alsancak.Posiada korzystną lokalizację, rozwiniętą infrastrukturę i unikalne warunki zakupu n…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$174,996
Opcje wykończenia Gotowe
Jednopokojowe mieszkanie (1+1) o powierzchni 60 m² z przestronnym tarasem i niewielkim ogródkiem, w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne sprzęty AGD. Salon połączony jest z kuchnią i jadalnią. Kuchnia wyposażona jest w sprzęt AGD: lodówkę, płytę grzewczą, piekarnik, okap i pralkę. P…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$607,938
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$177,189
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Ftericha, Cypr Północny
od
$348,298
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Trimithi, Cypr Północny
od
$607,938
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$1,16M
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulne wille na wybrzeżuNowy unikalny projekt NorthernLAND jest uroczy kompleks 7 willi, które znajdują się zaledwie 60 metrów od wybrzeża. Każda willa oferuje wspaniały widok na morze, wszystkie obiekty wyróżniają się wyjątkową architekturą. Opcja ta będzie odwoływać się do wszystkich, k…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Cypr Północny
od
$184,884
Opcje wykończenia Gotowe
Przestronny 2 + 1 apartament o powierzchni 95 m ² z balkonem i tarasem na dachu 40 m ². Nowoczesna kuchnia open- plan z lady bar, salon z panoramicznymi oknami i dostępem do balkonu. Przestronny układ, dużo naturalnego światła z wysokiej jakości wykończenia, dwie przytulne sypialnie z budynk…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$151,985
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Dzielnica mieszkaniowa Karmi Homes Villas
Karmi, Cypr Północny
od
$582,607
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$265,973
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Waterside
Dzielnica mieszkaniowa Waterside
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$151,921
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Zespół mieszkaniowy Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$531,890
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft w projekcie premium ALBATROS VIEW, GirnePrzedstawiamy unikalny dwupoziomowy apartament w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym ALBATROS VIEW, położony w prestiżowej dzielnicy Girne. Jest to idealne połączenie nowoczesnej architektury, prywatności i przytulności.O projekc…
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$252,041
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Zespół mieszkaniowy CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$242,374
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Kalogreia, Cypr Północny
od
$563,609
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Kalogreia, Cypr Północny
od
$140,803
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$136,469
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
HABITAT - flagowy projekt w obszarze Esentepe od dewelopera EvergreenHABITAT to duży projekt mieszkalny i infrastrukturalny położony w dzielnicy Tatlisu (Esentepe), w malowniczej okolicy z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i krajobraz górski. Całkowita powierzchnia działki wynosi 26…
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$159,457
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Thermeia, Cypr Północny
od
$151,985
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$221,644
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Dzielnica mieszkaniowa Atlantis
Akanthou, Cypr Północny
od
$481,221
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$709,261
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$184,413
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
🏝 LA CASALIA VIP - Elitarny projekt na wybrzeżu Morza Śródziemnego 🏝Perfekcja życia w luksusowym styluLA Casalia VIP to nowy poziom prestiżu, komfortu i wyrafinowanego smaku. Położony w malowniczej okolicy Famagusta / Tatlisu, ten elitarny kompleks łączy znakomitą architekturę, wspaniałe wid…
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Mountain Hill 2
Dzielnica mieszkaniowa Mountain Hill 2
Dzielnica mieszkaniowa Mountain Hill 2
Karavas, Cypr Północny
od
$132,986
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$164,650
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Vasilia, Cypr Północny
od
$158,317
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Ftericha, Cypr Północny
od
$417,957
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Kalogreia, Cypr Północny
od
$184,281
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$569,942
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$392,563
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$292,627
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Dzielnica mieszkaniowa La Plage
Kazafani, Cypr Północny
od
$811,724
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$443,225
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Paradise 2
Kazafani, Cypr Północny
od
$487,617
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Lapithos, Cypr Północny
od
$186,814
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Cypr Północny
od
$1,01M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$538,152
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Lapithos, Cypr Północny
od
$177,315
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Dzielnica mieszkaniowa Aqua View Bungavillas
Akanthou, Cypr Północny
od
$949,903
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Lapithos, Cypr Północny
od
$117,788
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Templos, Cypr Północny
od
$696,596
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Bellapais, Cypr Północny
od
$1,14M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Zespół mieszkaniowy Kompleks CLIFF Kristall
Templos, Cypr Północny
od
$148,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Położony w miejscowości Esentepe w Kyrenii. Całkowita powierzchnia projektu: 85 000 m2 Jest to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty i powiązane wille. Położony zaledwie 100 metrów od dobrze wyposażonej plaży, w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków Mo…
Agencja
Риэлтор без границ
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Dzielnica mieszkaniowa KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$163,383
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$125,844
Opcje wykończenia Gotowe
► Cena - 93000 GBPParter apartament 35 m2 + taras 8 m2, bez mebli i wyposażenia.► Cena - 110 000 GBPApartament na drugim piętrze 35 m2 + balkon 8 m2 + taras na dachu 35 m2.► Cena za podobne apartamenty od dewelopera z 174,950 GBP bez mebli.Jest to fantastyczny i unikalny nowy projekt wspania…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,965
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami. Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: zna…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Kalogreia, Cypr Północny
od
$196,313
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$134,505
Miasto: Kyrenia, EsentepeTyp własności: ApartamentLiczba sypialni: Studio, 1 + 1, 1 + 1 Loft,2 + 1 LoftPowierzchnia zamknięta: 49 m2, 63 m2, 71 m2, 91 m2Sytuacja: zostanie zakończona w lipcu 2027 r.Cena początkowa: 99000 funtówPlan płatności na 10 lat:% 40 w dółpłatność, 84 miesiące bez odse…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$189,981
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Kalogreia, Cypr Północny
od
$137,926
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$144,888
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$203,421
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament typu penthouse 2+1 – 74 m² + balkon 12 m² + taras na dachu 31 m² w luksusowym kompleksie 300 metrów od morza. Kompleks położony jest w malowniczym miejscu, tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w okolicy Esentepe. Dzięki atrakcyjnemu krajobrazowi wszystkie obiekty w kompleksie o…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Cypr Północny
od
$222,126
Opcje wykończenia Gotowe
Przestronne 2 + 1 mieszkanie o powierzchni 92 m ² z tarasem o powierzchni 11 m ² i małą działką znajduje się na pierwszym piętrze nowoczesnego kompleksu mieszkalnego. Ze względu na położenie rogu, apartament ma dużo naturalnego światła, a taras z widokiem na zieleń i basen kompleksu. Wnętrze…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,01M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$278,638
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Kalogreia, Cypr Północny
od
$189,917
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$164,523
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,191
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$171,089
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany, trzypokojowy apartament o powierzchni 105 m², położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe. Powierzchnia mieszkalna - 91 m² + przestronny taras o powierzchni 14 m² będzie idealnym miejscem do wypoczynku. W pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty, co p…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,191
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$177,189
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,39M
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Kazafani, Cypr Północny
od
$728,259
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Dzielnica mieszkaniowa Atoll Park
Trimithi, Cypr Północny
od
$177,315
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Lapithos, Cypr Północny
od
$519,281
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$149,535
Opcje wykończenia Gotowe
Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie Caesar Cliff. Kompleks położony jest w przepięknym miejscu na wzgórzu, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Morze Śródziemne i góry Beshparmak. Na piaszczystą plażę prowadzi malowniczy mostek z w…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$200,537
Opcje wykończenia Gotowe
🌟 Ekskluzywne mieszkanie 2+1 z widokiem na morze i górami w Yesentep, północny Cypr 🌟 Twój idealny dom na pierwszej linii morza!   🏡 O mieszkaniu: - Square: 105 m², 2 sypialnie+ salon - przestronne i lekkie pokoje wypełnione komfortem.   - Typ: Oszałamiające panoramy na morzu i górach - …
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$154,294
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami. Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: zna…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$569,879
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Lapithos, Cypr Północny
od
$145,652
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Cypr Północny
od
$171,851
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulny apartament jednopokojowy (1 + 1) o powierzchni 50 m2 z nowoczesnymi meblami i urządzeniami. Apartament posiada balkon i przestronny taras na dachu o powierzchni 40 m2 z pięknym widokiem.Zestaw kuchenny wyposażony jest w wbudowany w urządzenia BOSCH: piekarnik, kuchenka, kaptur, zmy…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$125,691
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
2 obiekty nieruchomości 2
CASA DEL MARE jest małą Szwajcarią na słonecznym Cyprze, gdzie europejski styl życia łączy się z majestatycznym charakterem Morza Śródziemnego. Projekt jest stworzony dla luksusowych koneserów, którzy chcą żyć w pobliżu brzegu morza, ciesząc się niekończące się widoki na morze i wspaniałe gó…
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$218,478
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Trimithi, Cypr Północny
od
$753,590
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,064
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate