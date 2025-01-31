  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

Famagusta
9
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Emerald Villas
Zespół mieszkaniowy Emerald Villas
Zespół mieszkaniowy Emerald Villas
Zespół mieszkaniowy Emerald Villas
Zespół mieszkaniowy Emerald Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Emerald Villas
Zespół mieszkaniowy Emerald Villas
Enkomi, Cypr Północny
od
$511,757
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Emerald Villas: Tuzla - wille zaprojektowane dla komfortuVillas Emerald Villas: Tuzla jest przeznaczona dla tych, którzy chcą otoczyć się harmonią i pięknem natury, ale nie są gotowi zrezygnować z nowoczesnego komfortu. Domy są budowane w pełnej zgodności z wymaganiami, które charakteryzują …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Golden Life
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$332,866
Oszałamiające lobby, urządzone i wykończone tylko najlepszymi materiałami.Miło jest wrócić do domu za każdym razem - "Witaj w domu".Będziesz cieszyć się fantastyczną podłogą z naturalnego marmuru. To kolejna atrakcja luksusu tego mieszkania.Wyposażenie techniczneGenerator centralnySystem nad…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Pokaż wszystko Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$130,500
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 51–88 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Sky Sakarya Doskonała lokalizacja: W odległości spaceru od ulicy Sakarya, Citymall i licznych firm. Położony w bardzo popularnej i pożądanej okolicy. Sąsiaduje z Golden Residence i Terrace Park. Rozwój mieszany: Obejmuje 11 dużych sklepów, biur, apartamentów typu studio, apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.4
141,675
Mieszkanie 2 pokoi
88.4
221,868
Agencja
Right way Group
Zostaw prośbę
OneOne
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$123,487
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$131,813
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 14
Sky Sakarya to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Famagusta, północny Cypr. Projekt obejmuje powierzchnię 5000 m2 i składa się z dwóch bloków o wysokości 13 i 14 pięter. Kompleks oferuje 11 lokali handlowych i 139 mieszkań, w tym studia, apartamenty z 1, 2 i 3 sypialnie, a…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$139,952
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$101,323
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Dzielnica mieszkaniowa Stilos Villa 2
Stylloi, Cypr Północny
od
$316,634
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 29
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 29
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 29
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 29
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 29
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$215,311
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 28
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 28
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 28
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 28
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 28
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$118,421
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$182,089
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks mieszkalny znajduje się na 5000 m2 ziemi i składa się z dwóch bloków z podłogi terraced. Tutaj znajdziesz 10 przestronne sklepy, biura i studia, a także apartamenty z układami 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1, jak również penthouses. Kompleks zapewni aktywny styl życia w dogodnej lokalizacji.Lo…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Na mapie
Realting.com
Udać się