  Cypr Północny
  Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Cypr Północny

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Apart - hotel Hera Luxury Resort Casino
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$233,681
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Unikalny projekt inwestycyjny z gwarancją zwrotu inwestycjiZapraszamy do elitarnego kompleksu mieszkalnego z koncepcją hotelu w regionie turystycznym Bafra, Famagusta! Projekt znajduje się w tętniącym życiem obszarze turystycznym otoczonym 5-gwiazdkowymi hotelami z kasynami w stylu Las Vegas…
North Symbol
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$130,056
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowy apartament w kompleksie Thalassa Beach SPA.
Vokolida, Cypr Północny
od
$193,991
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowy apartament o powierzchni 87 m² – kompleks położony 100 metrów od prywatnej piaszczystej plaży w 5* kompleksie SPA Thalassa Beach. Kompleks położony jest w głównej strefie turystycznej Cypru Północnego. Region Bafra dynamicznie rozwija się jako ważny region turystyczny. Komplek…
Smart Home
TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$158,317
GP real estate
