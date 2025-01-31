  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Famagusta
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Famagusta, Cypr Północny

Girne District
152
Iskele District
146
Iskele Belediyesi
129
Gazimagusa District
99
Pokaż więcej
Apartamentowiec Çanakkale 2 Apartments
Apartamentowiec Çanakkale 2 Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$111,224
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Çanakkale 2 Apartamenty - nowoczesne życie w sercu Famagusta 🏙✨Çanakkale 2 Apartamenty to nowy projekt mieszkalny zlokalizowany obok centrum handlowego City Mall, w jednym z najbardziej centralnych i rozwiniętych obszarów Famagusta.Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem miejskim…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$131,813
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 14
Sky Sakarya to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w samym sercu Famagusta, północny Cypr. Projekt obejmuje powierzchnię 5000 m2 i składa się z dwóch bloków o wysokości 13 i 14 pięter. Kompleks oferuje 11 lokali handlowych i 139 mieszkań, w tym studia, apartamenty z 1, 2 i 3 sypialnie, a…
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$182,089
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks mieszkalny znajduje się na 5000 m2 ziemi i składa się z dwóch bloków z podłogi terraced. Tutaj znajdziesz 10 przestronne sklepy, biura i studia, a także apartamenty z układami 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1, jak również penthouses. Kompleks zapewni aktywny styl życia w dogodnej lokalizacji.Lo…
Otium DevelopmentOtium Development
Apartamentowiec Dormix
Apartamentowiec Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$130,179
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Boutique Residential Opportunity in FamagustaDormix to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy, łączący nowoczesną architekturę, efektywne układy i doskonałą lokalizację strategiczną.Projekt składa się tylko z 17 jednostek:16 stylowe 2 + 1 apartamenty (75 m ² każdy)1 wspaniały apartament 3 + 1 (200 …
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Zespół mieszkaniowy Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$332,866
Oszałamiające lobby, urządzone i wykończone tylko najlepszymi materiałami.Miło jest wrócić do domu za każdym razem - "Witaj w domu".Będziesz cieszyć się fantastyczną podłogą z naturalnego marmuru. To kolejna atrakcja luksusu tego mieszkania.Wyposażenie techniczneGenerator centralnySystem nad…
Apartamentowiec Class 10
Apartamentowiec Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$127,453
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Butikowy klejnot mieszkalny w Úanakkale, FamagustaKlasa 10 to nowy butikowy rozwój mieszkalny przeznaczony dla tych, którzy cenią komfort, elegancję i długoterminową wartość inwestycyjną.Z tylko 12 ekskluzywnych apartamentów, projekt oferuje prywatność, spokój i wyrafinowane środowisko życia…
Apartamentowiec Gold Residence
Apartamentowiec Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$115,644
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesne nadmorskie życie w FamagustaMamy przyjemność przedstawić Gold Residence - nowy 6-piętrowy budynek mieszkalny położony w dzielnicy Karakol Famagusta, zaledwie 400 metrów od morza.Projekt ten łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości budowę i silny potencjał inwestycyjny.Rozmies…
Apartamentowiec Çanakkale Apartments
Apartamentowiec Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$104,247
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Çanakkale Apartments - nowoczesne mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Famagusta 🏙✨Çanakkale Apartments to nowoczesny budynek mieszkalny położony w jednym z najbardziej pożądanych i prestiżowych obszarów Çanakkale, Famagusta.Ten butikowy projekt jest idealny zarówno dla komfortowego życia i in…
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$139,952
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$118,421
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Rezydencja 3 kampanie do 31.01.2025, doświadcz życia na wyższym poziomie z nutą nieba
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$130,500
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 51–88 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Sky Sakarya Doskonała lokalizacja: W odległości spaceru od ulicy Sakarya, Citymall i licznych firm. Położony w bardzo popularnej i pożądanej okolicy. Sąsiaduje z Golden Residence i Terrace Park. Rozwój mieszany: Obejmuje 11 dużych sklepów, biur, apartamentów typu studio, apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.4
142,167
Mieszkanie 2 pokoi
88.4
222,638
Dzielnica mieszkaniowa Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$123,487
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$101,323
Rok realizacji 2024
Dzielnica mieszkaniowa Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$215,311
