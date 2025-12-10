  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Cypr Północny

Lapithos
13
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Lapithos, Cypr Północny
od
$392,627
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Aqualina
Dzielnica mieszkaniowa Aqualina
Dzielnica mieszkaniowa Aqualina
Dzielnica mieszkaniowa Aqualina
Dzielnica mieszkaniowa Aqualina
Dzielnica mieszkaniowa Aqualina
Vasilia, Cypr Północny
od
$169,716
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Olive Garden
Dzielnica mieszkaniowa Olive Garden
Dzielnica mieszkaniowa Olive Garden
Lapithos, Cypr Północny
od
$696,596
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Cypr Północny
od
$184,884
Opcje wykończenia Gotowe
Przestronny 2 + 1 apartament o powierzchni 95 m ² z balkonem i tarasem na dachu 40 m ². Nowoczesna kuchnia open- plan z lady bar, salon z panoramicznymi oknami i dostępem do balkonu. Przestronny układ, dużo naturalnego światła z wysokiej jakości wykończenia, dwie przytulne sypialnie z budynk…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Dzielnica mieszkaniowa ELİT LİFE
Lapithos, Cypr Północny
od
$117,788
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Ftericha, Cypr Północny
od
$411,625
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Ftericha, Cypr Północny
od
$348,298
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Dzielnica mieszkaniowa Exquisite
Lapithos, Cypr Północny
od
$493,950
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Irina
Dzielnica mieszkaniowa Irina
Dzielnica mieszkaniowa Irina
Dzielnica mieszkaniowa Irina
Dzielnica mieszkaniowa Irina
Dzielnica mieszkaniowa Irina
Lapithos, Cypr Północny
od
$310,302
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Cypr Północny
od
$259,640
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Dzielnica mieszkaniowa Sea Pearl
Lapithos, Cypr Północny
od
$177,315
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Karavas, Cypr Północny
od
$202,646
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Dzielnica mieszkaniowa Lapta Marina Houses
Lapithos, Cypr Północny
od
$169,716
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Karavas, Cypr Północny
od
$118,277
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 50–100 m²
15 obiekty nieruchomości 15
ŻYCIE ELITE Elite life to wyjątkowy kompleks położony w spokojnej okolicy Lapta na północnym Cyprze. Obszar ten znany jest z naturalnego piękna z bujną roślinnością, pasmem górskim, oszałamiającymi piaszczystymi plażami i krystalicznie czystym Morzem Śródziemnym. Projekt obejmuje osiem…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
127,715 – 131,707
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
154,323 – 162,305
Mieszkanie 3 pokoi
100.0
179,600
Deweloper
DINDI GROUP
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mountain Hill 2
Dzielnica mieszkaniowa Mountain Hill 2
Dzielnica mieszkaniowa Mountain Hill 2
Karavas, Cypr Północny
od
$132,986
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Lapithos, Cypr Północny
od
$145,652
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Vasilia, Cypr Północny
od
$158,317
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Cypr Północny
od
$222,126
Opcje wykończenia Gotowe
Przestronne 2 + 1 mieszkanie o powierzchni 92 m ² z tarasem o powierzchni 11 m ² i małą działką znajduje się na pierwszym piętrze nowoczesnego kompleksu mieszkalnego. Ze względu na położenie rogu, apartament ma dużo naturalnego światła, a taras z widokiem na zieleń i basen kompleksu. Wnętrze…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TERRA
Zespół mieszkaniowy TERRA
Ftericha, Cypr Północny
od
$165,115
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
TERRA - Komfort i styl w Alsanjak przez dewelopera KIBRISReadymade kompleks mieszkalny z nowoczesnymi apartamentami i willami, położony w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnego Cypru - Alsancak.Posiada korzystną lokalizację, rozwiniętą infrastrukturę i unikalne warunki zakupu n…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Dzielnica mieszkaniowa Sunland (Karsiyaka)
Vasilia, Cypr Północny
od
$500,282
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Dzielnica mieszkaniowa Olivia Court
Lapithos, Cypr Północny
od
$186,814
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa MODA KENT
Dzielnica mieszkaniowa MODA KENT
Dzielnica mieszkaniowa MODA KENT
Dzielnica mieszkaniowa MODA KENT
Dzielnica mieszkaniowa MODA KENT
Dzielnica mieszkaniowa MODA KENT
Lapithos, Cypr Północny
od
$151,985
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Dzielnica mieszkaniowa Alpino Island
Lapithos, Cypr Północny
od
$519,281
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Dzielnica mieszkaniowa Crown Park
Karavas, Cypr Północny
od
$125,387
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Vasilia, Cypr Północny
od
$245,211
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
AQUALINA REZYDENCJA - Symbol Elegancji i unikalnego Resort Image of LifeWitamy w Aqualina Residence, luksusowym kompleksie mieszkalnym na zachodnim wybrzeżu Kyrenii, gdzie śródziemnomorski styl życia jest połączony z nienagannym komfortem. Projekt położony jest zaledwie 400 metrów od morza, …
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Dzielnica mieszkaniowa Papillon Villas *
Lapithos, Cypr Północny
od
$531,946
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA
Ftericha, Cypr Północny
od
$417,957
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Vasilia, Cypr Północny
od
$151,921
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Cypr Północny
od
$171,851
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulny apartament jednopokojowy (1 + 1) o powierzchni 50 m2 z nowoczesnymi meblami i urządzeniami. Apartament posiada balkon i przestronny taras na dachu o powierzchni 40 m2 z pięknym widokiem.Zestaw kuchenny wyposażony jest w wbudowany w urządzenia BOSCH: piekarnik, kuchenka, kaptur, zmy…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Lapithos, Cypr Północny
od
$170,983
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się