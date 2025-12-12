  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

Agios Epiktitos
8
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Dzielnica mieszkaniowa Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$221,644
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$218,478
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$538,152
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$274,839
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Dzielnica mieszkaniowa The Residence
Kalogreia, Cypr Północny
od
$189,917
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$322,390
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,191
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Bahamas Homes
Dzielnica mieszkaniowa Bahamas Homes
Dzielnica mieszkaniowa Bahamas Homes
Dzielnica mieszkaniowa Bahamas Homes
Dzielnica mieszkaniowa Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$177,315
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$443,225
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$144,888
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Kalogreia, Cypr Północny
od
$140,803
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Dzielnica mieszkaniowa Skyland
Kalogreia, Cypr Północny
od
$184,281
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Waterside
Dzielnica mieszkaniowa Waterside
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$151,921
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Dzielnica mieszkaniowa Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$177,189
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Kalogreia, Cypr Północny
od
$563,609
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Azure Villas
Dzielnica mieszkaniowa Azure Villas
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$500,282
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Zespół mieszkaniowy CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$125,691
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
2 obiekty nieruchomości 2
CASA DEL MARE jest małą Szwajcarią na słonecznym Cyprze, gdzie europejski styl życia łączy się z majestatycznym charakterem Morza Śródziemnego. Projekt jest stworzony dla luksusowych koneserów, którzy chcą żyć w pobliżu brzegu morza, ciesząc się niekończące się widoki na morze i wspaniałe gó…
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$392,563
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$292,627
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Park Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Park Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Park Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Park Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Park Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Park Villas
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$1,52M
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,965
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami. Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: zna…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$155,784
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$709,261
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$189,981
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$265,973
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$164,017
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$569,942
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$315,106
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Doświadcz luksusu jak nigdy wcześniejBędziesz żyć w wspaniałej okolicy z łatwością transportu zapewnionego przez jego bliskość do lotniska, jego doskonała odległość do Kyrenia i Casa del Mare znajduje się tuż obok morza.Tutaj życie jest o niezapomnianym doświadczeniu morza, słońca, piasku, w…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Dzielnica mieszkaniowa Blueberry
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$607,938
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$151,985
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$398,959
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$949,903
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,191
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Zespół mieszkaniowy ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$305,696
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do ALOHA BEACH RESORT, ekskluzywny kompleks mieszkalny na pierwszej śródziemnomorskiej linii brzegowej w malowniczym obszarze Tatlisu. Ten luksusowy projekt łączy naturalną harmonię, komfort i innowacyjne technologie, tworząc niepowtarzalną atmosferę dla życia i rekreacji.🌿 Archit…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$171,089
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany, trzypokojowy apartament o powierzchni 105 m², położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe. Powierzchnia mieszkalna - 91 m² + przestronny taras o powierzchni 14 m² będzie idealnym miejscem do wypoczynku. W pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty, co p…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$203,421
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament typu penthouse 2+1 – 74 m² + balkon 12 m² + taras na dachu 31 m² w luksusowym kompleksie 300 metrów od morza. Kompleks położony jest w malowniczym miejscu, tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w okolicy Esentepe. Dzięki atrakcyjnemu krajobrazowi wszystkie obiekty w kompleksie o…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$120,321
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Cliff
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Cliff
Dzielnica mieszkaniowa Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$148,185
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$159,457
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$204,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Położony na wschodzie Kyrenii, ten projekt koncepcyjny przynosi Bahamy do Ciebie. Dzięki nowoczesnej i unikalnej konstrukcji, różnych typów i wszystkich udogodnień ma do zaoferowania Bahamy Homes jest z pewnością naoczny łapacz.Położony w najbardziej zielonej i najpiękniejszej części Cypru, …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,064
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Dzielnica mieszkaniowa Sunny Hill
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$240,642
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Kalogreia, Cypr Północny
od
$683,930
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$569,879
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Zespół mieszkaniowy Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$125,844
Opcje wykończenia Gotowe
► Cena - 93000 GBPParter apartament 35 m2 + taras 8 m2, bez mebli i wyposażenia.► Cena - 110 000 GBPApartament na drugim piętrze 35 m2 + balkon 8 m2 + taras na dachu 35 m2.► Cena za podobne apartamenty od dewelopera z 174,950 GBP bez mebli.Jest to fantastyczny i unikalny nowy projekt wspania…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
W Úatalköy, położonej w miejscu, w którym dziewicza natura spotyka się z chłodnymi falami Morza Śródziemnego, rośnie 26 willi z sygnaturą północnego kraju. W północnych Willach: Twoje drzwi otworzą się na błękitne wody Morza Śródziemnego.Zielony, niebieski i luksusowyDzięki wspaniałej lokali…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Sueno Arapkoy Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sueno Arapkoy Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sueno Arapkoy Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sueno Arapkoy Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sueno Arapkoy Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sueno Arapkoy Villas
Klepini, Cypr Północny
od
$1,27M
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$177,189
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$252,041
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$164,523
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$149,535
Opcje wykończenia Gotowe
Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie Caesar Cliff. Kompleks położony jest w przepięknym miejscu na wzgórzu, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Morze Śródziemne i góry Beshparmak. Na piaszczystą plażę prowadzi malowniczy mostek z w…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Phuket Health and Wellness resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health and Wellness resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health and Wellness resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health and Wellness resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health and Wellness resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Phuket Health and Wellness resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health and Wellness resort
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$184,457
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Ten nowy projekt koncepcyjny pozwoli Ci doświadczyć różnorodności relaksu z kwitnących Five Finger Mountains i wspaniałe krajobrazy Morza Śródziemnego tuż przed Tobą.Luksus, prywatność, spokój, relaks, komfort i nowoczesność są to, co znajdziesz tutaj w Phuket Health & Wellness Resort. Spoko…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$278,638
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$443,288
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$200,537
Opcje wykończenia Gotowe
🌟 Ekskluzywne mieszkanie 2+1 z widokiem na morze i górami w Yesentep, północny Cypr 🌟 Twój idealny dom na pierwszej linii morza!   🏡 O mieszkaniu: - Square: 105 m², 2 sypialnie+ salon - przestronne i lekkie pokoje wypełnione komfortem.   - Typ: Oszałamiające panoramy na morzu i górach - …
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$134,190
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Kalogreia, Cypr Północny
od
$170,560
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
DejaBlue to ukończony projekt mieszkaniowy zlokalizowany w regionie Esentepe na Cyprze Północnym, oferujący bezpośredni dostęp do morza, nowoczesną architekturę i spokojny śródziemnomorski styl życia.Kompleks obejmuje w pełni wykończone apartamenty i wille z panoramicznym widokiem na morze, …
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$154,294
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami. Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: zna…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar
Kalogreia, Cypr Północny
od
$202,646
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$184,413
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
🏝 LA CASALIA VIP - Elitarny projekt na wybrzeżu Morza Śródziemnego 🏝Perfekcja życia w luksusowym styluLA Casalia VIP to nowy poziom prestiżu, komfortu i wyrafinowanego smaku. Położony w malowniczej okolicy Famagusta / Tatlisu, ten elitarny kompleks łączy znakomitą architekturę, wspaniałe wid…
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$136,469
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
HABITAT - flagowy projekt w obszarze Esentepe od dewelopera EvergreenHABITAT to duży projekt mieszkalny i infrastrukturalny położony w dzielnicy Tatlisu (Esentepe), w malowniczej okolicy z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i krajobraz górski. Całkowita powierzchnia działki wynosi 26…
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Kalogreia, Cypr Północny
od
$137,926
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Kalogreia, Cypr Północny
od
$287,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$190,614
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Dzielnica mieszkaniowa Lanai Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$170,983
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$159,769
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Cezar Cliff znajduje się w Esentepe, Kyrenia. Klimat jest typowy dla Morza Śródziemnego, morskiej bryzy, sosny; sezon letni jest bardzo łagodny, podobnie jak zima.26 km jazdy od Kyrenia, od centrum miasta7 km jazdy na pole golfowe, najbardziejduży46 km jazdy do lotniska Ercan32 km jazdy do B…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$1,16M
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulne wille na wybrzeżuNowy unikalny projekt NorthernLAND jest uroczy kompleks 7 willi, które znajdują się zaledwie 60 metrów od wybrzeża. Każda willa oferuje wspaniały widok na morze, wszystkie obiekty wyróżniają się wyjątkową architekturą. Opcja ta będzie odwoływać się do wszystkich, k…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,01M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Kalogreia, Cypr Północny
od
$196,313
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
