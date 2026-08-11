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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Veria Municipality, Grecja

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mieszkania
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66 obiektów total found
Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na trzecim piętrze i skła…
$161,269
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 204 m ² w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. D…
$415,129
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Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$161,439
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TekceTekce
Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 146 metrów kwadratowych na przedmieściach …
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż jest lekki trzypoziomowy dom jednoosobowy o powierzchni 190 m2 na działce 2000 m…
$365,526
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Mieszkanie 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 235 m2 na przedmieściach Salonik. Mieszkanie znajduje s…
$354,213
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 212 m²
Na sprzedaż maizonette 212 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$220,793
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 256 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$566,740
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 190 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$308,492
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Dom wolnostojący w Patrida, Grecja
Dom wolnostojący
Patrida, Grecja
Powierzchnia 223 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 223 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, re…
$784,133
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 610 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 610 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$767,461
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 280 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,14M
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 135 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$247,949
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Niewykończony dom w Trilofos: 160 m2, 2 poziomy na 425 m2 powierzchni Jest to niedokończony …
$123,974
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż maizonette 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$312,888
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$767,461
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 200 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z 2…
$531,319
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż maizonette 125 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$180,648
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$306,984
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż maizonette 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$377,827
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 450 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 syp…
$968,181
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 190 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa s…
$230,238
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$348,309
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Mieszkanie 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$312,888
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 1 700 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 1700 m2 na przedmieściach Salonik. Jest kominek, klimatyzacj…
$6,28M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Georgios, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Georgios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 150 m2 w północnej Grecji. Dom składa się z 3 sypia…
$212,528
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 245 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z salonu. Parter s…
$590,354
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Salonikach. Pół…
$188,913
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,24M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$767,461
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Parametry nieruchomości w Veria Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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