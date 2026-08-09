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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Litochoro, Grecja

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mieszkania
8
domy
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21 obiekt total found
Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się z 2…
$377,827
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? stary budowlany duplex 120 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na…
$92,095
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Dom wolnostojący w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący
Litochoro, Grecja
Powierzchnia 126 m²
Na sprzedaż stary 2-piętrowy dom Bauhaus o powierzchni 126 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parte…
$153,492
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TekceTekce
Dom wolnostojący 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego prys…
$389,634
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maizonette 90 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 pozio…
$265,221
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 75 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Mieszka…
$113,348
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Litochoro, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? dwupi? trowy dom 105 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednego magazyn…
$153,492
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na półpiwnicy. Skł…
$126,336
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 4 poziomy. Piwnica składa się z 2 magazyn…
$230,238
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 280 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Półpiwnica składa się z salonu…
$454,573
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 …
$188,913
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 188 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z 2 sypialni…
$198,359
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Willa w Litochoro, Grecja
Willa
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 300 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej W…
$885,531
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Mieszkanie 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż duplex 137 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na 1…
$206,624
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 320 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej sypia…
$826,496
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie 67 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$102,722
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 131 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z 2 pomieszczeń d…
$421,816
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej łazienki,…
$336,502
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Mieszka…
$141,685
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 90 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na dr…
$253,852
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 110 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej sypialni…
$291,635
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