Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Amphipolis Municipality
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Amphipolis Municipality, Grecja

;
mieszkania
5
domy
23
28 obiektów total found
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$198,359
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Amphipolis, Grecja
Willa
Amphipolis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 261 m²
Kod nieruchomości: HPS3039 - Willa do sprzedania w Amfipoli Palaiokomi za 1 800 000 €. To 26…
$1,38M
Zostaw prośbę
Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 71 m²
Luksusowe Residence z prywatnym basenem i widokiem na morze - tylko 180m od wybrzeża Na spr…
$289,274
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 2 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych w Asprovalta. Półpiwnica składa się z sa…
$177,106
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 53 m²
Maisonette w budowie, o łącznej powierzchni 53 m2, klasa energetyczna A. Posiada niezależne …
$177,106
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 73 m²
Luksusowe Maizonettes w samym sercu plaży Ofrynio - unikalne możliwości zamieszkania i inwes…
$247,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? miejski plac 58 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie. Dom znaj…
$169,355
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 46 m kw w Asprovalta. Apartament znajduje si…
$181,661
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Na sprzedaż parter apartament 34.35 m2, z małym prywatnym ogrodem na froncie, zaledwie 70 me…
$101,965
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienica 53 m kw. na przedmieściach Kavala w budowie. Dom znajduje się…
$157,049
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż - Nowo wybudowane luksusowe wille Zaledwie 250 m od morza Zaledwie 250 metrów o…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 40 m kw. Na przedmieściach Kavala. Apartament znajduje się…
$114,256
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? maizonette 104 m kw. w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z …
$649,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż - Nowoczesny Apartament 44 m ² z 16.5 m ² Balkon : mieszkanie na pierwszym pięt…
$161,167
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Palaiokomi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Palaiokomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 2- piętrowy dom 83 m kw na przedmieściach Kavala. Parter skład…
$224,335
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż: 70 m2 Oddzielony Dom z Morza Panoramicznego & Góry Widok - Kerdylia W nowoczes…
$253,852
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż: 70 m2 Oddzielony Dom z Morza Panoramicznego & Góry Widok - Kerdylia W nowoczes…
$282,518
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Nea Kerdylia, Grecja
Willa
Nea Kerdylia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$206,624
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 82 m²
Luksusowe Maisonette z widokiem na morze - tylko 180m od wybrzeża Na sprzedaż: luksusowy dw…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Amphipolis Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 63 m kw. w Asprovalta. Apartament znajduje się na parterze…
$257,841
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 60 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie.…
$174,629
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$205,443
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 63 m kw. Na przedmieściach Kavala. Maisonette ma 2 po…
$165,299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Amphipolis Municipality, Grecja
Willa
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 82 m²
Luksusowe Maisonette z prywatnym basenem i nieuszkodzonym widokiem na morze - zaledwie 180m …
$324,695
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 60 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie.…
$173,457
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parametry nieruchomości w Amphipolis Municipality, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się