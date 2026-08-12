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Mieszkania na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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Saloniki
282
Thermi
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1 663 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Wyróżnienie Cena promocyjna
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/4
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 43 m ² komfortowej powierzchni mieszkalnej, znajduje si…
$165,322
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Vista Estate
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 73 m²
Na sprzeda? mieszkanie 73 m kw. na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje …
$288,284
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli 1200 metrów od plaży So…
$167,340
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$380,535
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Mieszkanie
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż mieszkanie 50 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$89,945
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$161,439
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 86 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 86 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$322,878
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 54 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 54 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy obszar 88 metrów kwadratowych w Salonikach. Duplex znajduje się na …
$334,058
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 39 m²
Na sprzedaż mieszkanie 39 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Apartament na sprzeda? 150 m2 na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje si…
$461,255
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzedaż mieszkanie 30 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 72 m²
Apartament na sprzedaż 72 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
$322,878
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 41 m²
Apartament na sprzeda? 41 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 140 m²
Apartament na sprzedaż 140 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$299,816
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Irakleia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się przed morzem w Nea Iraklia wsi. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$288,517
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 65 metrów kwadratowych na półwyspie Sithonia, regionie …
$438,192
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 51 m²
Apartament na sprzedaż 51 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na piąty…
$288,284
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 39 m²
Na sprzedaż mieszkanie 39 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na parte…
$123,256
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Kassandra Municipality, Grecja
Mieszkanie
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 68 m²
Apartament na sprzeda? o powierzchni 68 metrów kwadratowych w Halkidiki. Apartament znajduje…
$170,664
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 39 m²
Na sprzedaż mieszkanie 39 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
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Agencja
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 41 m²
Apartament na sprzeda? 41 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Apartament na sprzeda ¿o powierzchni 58 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, regionie H…
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzedaż mieszkanie 29 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na szóst…
$134,775
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? dwupoziomowa powierzchnia 100 metrów kwadratowych w Salonikach w budowie. Duplex…
$403,173
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Środkowa.

apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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