Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Katerini Municipality
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Katerini Municipality, Grecja

;
Peristasi
17
Korinos
13
81 obiekt total found
Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Apartament na sprzedaż 105 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$207 770
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Lofos, Grecja
Dom wolnostojący
Lofos, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 175 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$256 833
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 115 m²
Apartament na sprzedaż 115 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$204 299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 166 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpij…
$324 695
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 105 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni…
$82 650
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż powierzchni kamienicy 157 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej w budowie…
$187 552
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 254 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 254 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 magazynów. Pa…
$123 974
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$389 634
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro składa się z salonu z…
$236 142
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy domek 120 m kw. na Riwierze Olimpijskiej. Pierwsze piętro składa si…
$187 552
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? mieszkanie 85 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skła…
$141 685
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Foteina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Foteina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 80 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z jednego m…
$101 541
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pi…
$377 827
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? mieszkanie 121 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$129 878
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 240 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, sal…
$318 791
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 6 pokojów w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Korinos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$413 248
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 180 m2 na Olympic Coast. Widok na miasto, góra otwie…
$82 650
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 176 m²
Apartament na sprzedaż 176 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$337 057
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Paralia, Grecja
Willa 5 pokojów
Paralia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: zachwycająca willa przy plaży w północnej Grecji, położona w pięknej nadmorskie…
$641 147
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 140 m²
Apartament na sprzedaż 140 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$299 816
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 140 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4…
$315 249
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 286 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 286 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$468 452
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 270 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$295 177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Ritini, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż duplex 130 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na 1…
$212 528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$138 231
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100 360
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy obszar 200 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Duplex znajduje …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 400 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$649 390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 247 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 247 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pok…
$259 756
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 413 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 413 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 3 po…
$330 598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Typy nieruchomości w Katerini Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Katerini Municipality, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się