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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Kallikrateia
83
Nea Moudania
57
Nea Triglia
10
Simantra
3
376 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli 1200 metrów od plaży So…
$167,727
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ten apartament znajduje się w Sozopoli wsi 600 metrów od wielkiej piaszczystej plaży. Aparta…
$106,435
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Irakleia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się przed morzem w Nea Iraklia wsi. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$289,185
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 138 m kw. w Chalkidiki. Parter składa się z salonu z kuchnią, j…
$490,558
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, sal…
$354,213
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Powierzchnia 67 m²
Na sprzedaż 4 narożne majonetki, w pełni wyposażone, w Paralia Dionysio. Każdy ma powierzchn…
$214,047
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Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1/2
Apartament ten znajduje się na przedmieściach miasta Nea Moudania 2 km od pięknej piaszczyst…
$358,589
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego wspaniałego nabrzeża nieruchomości znajduje się w pięknym obszarze Halkid…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Lakkoma, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lakkoma, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z ku…
$253,852
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 44 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$165,299
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Flogita, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Flogita, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
Doskonała konstrukcja przestronne mieszkanie o powierzchni 90 m2 drugie piętro z pięknym wid…
$216,429
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Halkidiki Properties
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,121
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Dom 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesny kompleks znajduje się na przedmieściach wsi Nea Kallikratia, w dzielnicy Mikoniat…
$306,578
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Ten apartament znajduje się w mieście Nea Moudania 1600 metrów od ładnej piaszczystej plaży …
$183,947
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Dom 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Maisonette znajduje się w mieście Nea Moudania 1200 metrów do ładnej piaszczystej plaży ozna…
$329,670
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Mieszkanie 3 pokoi w Geoponika, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Geoponika, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Willa 3 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Witamy w tym oszałamiającym domu w kompleksie w Halkidiki w Grecji. Położony w Nea Propontid…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Nieruchomość znajd…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Dom 3 pokoi w Sozopoli, Grecja
Dom 3 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Maizonette znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli w kompleksie z basenem przed…
$167,750
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Willa 5 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 463 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie willi nabrzeża obecnie w budowie w Nea Propontida, Halkidiki. Ten niesamowity…
$2,22M
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Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$161,966
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Willa w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. Półpiwnica składa się z 3 magazynów. P…
$1,12M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 85 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Mieszkanie znajdu…
$348,309
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Oddzielny dom znajduje się przed morzem w okolicy Nea Potidea wsi w 1 km do najbliższej plaż…
$404,915
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$318,791
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 49 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$171,203
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Paralia Dionisiou, Grecja
Dom 3 pokoi
Paralia Dionisiou, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Maisonette znajduje się w miejscowości Paralia Dionisiou zaledwie 50 metrów do piaszczystej …
$283,401
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Dom 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Oddzielny dom z ogrodem znajduje się na przedmieściach Nea Potidea wsi 1200 metrów od piaszc…
$138,828
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Typy nieruchomości w Municipality of Nea Propontida.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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