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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

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Sithonia Municipal Unit
300
Nikiti
96
Neos Marmaras
48
Toroni Municipal Unit
18
318 obiektów total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Ormos Panagias, Grecja
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Dom wolnostojący 1 pokój
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ziemia z żywym kontenerem na sprzedaż w Sithonia, Ormos Panagias.Żywy pojemnik składa się z …
$87,662
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż rozbita obudowa, 3-piętrowa willa o powierzchni 260 m2 na Półwyspie Sitońskim, w…
$1,27M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Toroni, Grecja
Willa
Toroni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Pół…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż willa o powierzchni 198 m² w Nikiti, na półwyspie Sithonia (Chalkidiki). Willa …
$633,183
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 67 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 41 m²
Apartament na sprzeda? 41 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 42 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Vourvouru zaledwie 100 metrów od fant…
$289,185
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Mieszkanie w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie
Neos Marmaras, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Apartament na sprzeda? 150 m2 na Półwyspie Sitonia, region Halkidiki. Apartament znajduje si…
$461,255
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Neos Marmaras, Grecja
Willa
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Kod własności: HPS5809 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras za 2,300.000 €. Ta 270.00 …
$2,65M
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Mieszkanie 1 pokój w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ten piękny apartament w Halkidiki oferuje niesamowite widoki na morze w ciągu 5 minut spacer…
$170,865
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Halkidiki Properties
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Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Dom znajduje się w popularnej miejscowości Nikiti 650 metrów od plaży. Dom zbudowany jest na…
$601,588
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Willa 4 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Willa 4 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Zaakceptuj luksus mieszkający w nowo wybudowanym domu w Halkidiki w Grecji. Ciesz się oszała…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 3 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzeda? mieszkanie 108 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 77 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$441,585
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Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro -2/-2
Położony w zapierającym dech w piersiach regionie Halkidiki, ta piękna Maisonette oferuje wy…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż przytulny dom szeregowy o łącznej powierzchni 104 m², położony w malowniczej mie…
$250,149
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 67 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$348,309
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim piętrze. Składa s…
$287,981
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Grekodom Development
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Kawalerka 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Kawalerka 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 333 m²
Kompleks znajduje się w okolicy miejscowości Vourvourou 450 metrów od morza. Istnieje 2800 m…
$1,91M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Na sprzeda? mieszkanie 41 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się …
$218,431
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Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halki…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 106 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na parterze. …
$586,812
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Apartament na sprzedaż 120 metrów kwadratowych w Attica. Apartament znajduje się na czwartym…
$348,482
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 67 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. …
$354,213
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Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) o powierzchni 100 m², położony w malownicz…
$405,279
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 145 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z salonu z k…
$1,89M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 94 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Part…
$1,00M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzeda? willi w budowie, w najbardziej malowniczej miejscowości Sitonia. Obiekt ma powie…
$4,13M
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Sithonia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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