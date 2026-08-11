Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Neoi Epivates
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Neoi Epivates, Grecja

;
mieszkania
40
domy
11
51 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Wyróżnienie Cena promocyjna
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/4
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 43 m ² komfortowej powierzchni mieszkalnej, znajduje si…
$165,322
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Vista Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kod własności: HPS5561 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermaikos Neoi Epivates za €200.000. To…
$230,171
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$820,593
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 160 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$401,441
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż w ramach budowy dwupoziomowy 87 m ² na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje s…
$461,255
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Na sprzeda? mieszkanie 33 m kw. na przedmieœciach Salonik. Apartament znajduje się na 1 pięt…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 42 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$145,225
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowe mieszkanie o powierzchni 54 m² na pierwszym piętrze w Perei, zaledwie 80 m…
$185,889
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 290 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 152 m²
Property Code: HPS5425 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 290.000 . This 152 …
$333,747
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie
Neoi Epivates, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 30 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Kod własności: HPS5275 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates za €486.270. To 108…
$559,625
Zostaw prośbę
Willa w Neoi Epivates, Grecja
Willa
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 930 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 930 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z salo…
$4,01M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż maizonette 101 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$305,581
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 128 m kw. na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 …
$460,476
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Kawalerka 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 43 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$174,270
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Kod własności: HPS5563 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates for €400.000. Ten 8…
$460,341
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 35 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Kod własności: HPS5272 - mieszkanie do sprzedaży w Thermaikos Neoi Epivates za €298.925. To …
$344,019
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie
Neoi Epivates, Grecja
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż mieszkanie 118 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduj…
$336,516
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż maizonette 165 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$425,055
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Kod własności: HPS5559 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates for €280.000. Ten 7…
$322,239
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż w ramach budowy dwupoziomowy 70 m ² na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje s…
$330,598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 62 m kw. na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$194,817
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 94 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. P…
$305,065
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Neoi Epivates, Grecja
Willa
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 m kw na przedmieściach Salonik. Parter składa…
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż duplex 87 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje się na …
$389,634
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie
Neoi Epivates, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$243,684
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: nowo wybudowana kawalerka o powierzchni 42 m² na pierwszym piętrze w Peraia, za…
$220,743
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Neoi Epivates, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 45 m kw w Salonikach. Apartament znajduje się na 1 pięt…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się