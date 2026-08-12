Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Peristasi
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Peristasi, Grecja

;
domy
15
17 obiektów total found
Dom wolnostojący w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 180 m2 na Olympic Coast. Widok na miasto, góra otwie…
$82,650
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 170 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z 3 syp…
$152,386
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 119 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z …
$271,563
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 1 pokój w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Peristasi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 90 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z jednej sypialni, sa…
$106,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 232 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jednego ma…
$206,624
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 188 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 3 magazynów. Pi…
$126,845
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 519 m²
Na sprzedaż 4 - piętrowy dom o powierzchni 519 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$507,705
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Peristasi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$141,685
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 115 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Mieszk…
$188,913
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 280 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$531,319
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 160 m kw. na Riwierze Olimpijskiej w budowie. Pa…
$92,225
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda ¿dzia ³ alno ¶ æ kamienicy o powierzchni 190 m2 na Riwierze Olimpijskiej. Dom zna…
$338,475
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 254 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 254 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 magazynów. Pa…
$123,974
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 156 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z 2 sypial…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro składa się z salonu z…
$236,142
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 400 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$649,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$389,634
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się