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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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Saloniki
301
242 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/7
Kwalifikujący się do Greckiego Złotego Programu Wizowego - doskonała okazja inwestycyjna, kt…
$291 855
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Vista Estate
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Bliźniak 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Bliźniak 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten jednopokojowy duplex zapewnia 72 m2 przestrzeni wewnętrznej, w pełni umeblowane po kompl…
$291 855
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro -1/3
Ten nowoczesny apartament z dwoma sypialniami znajduje się na półpiętrze w Ano Toumpa i ofer…
$291 855
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 5/5
Ten jednopokojowy apartament w Palaios Sidirodromikos Stathmos znajduje się na najwyższym pi…
$291 855
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Kwalifikujący się do Greckiego Złotego Programu Wizowego - doskonała okazja inwestycyjna, kt…
$289 562
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 7/7
Na sprzedaż jest odnowiony apartament położony na najwyższym piętrze dobrze utrzymanego budy…
$486 464
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Agencja
Vista Estate
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 8/8
Ten osiemnasty apartament w Salonikach będzie obejmował 71.15 metrów kwadratowych nowoczesne…
$555 958
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 6/6
Dwupokojowe mieszkanie znajduje się na szóstym i górnym piętrze dobrze utrzymanego budynku z…
$301 144
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Agencja
Vista Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Kod własności: HPS5540 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Salonikach Nea Paralia za €1.250.000. To…
$1,45M
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 53 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduj…
$94 557
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? mieszkanie 87 m kw. w Salonikach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. Składa s…
$291 635
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 45 m²
Apartament na sprzedaż 45 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na parte…
$108 447
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 40 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na czwartym…
$167 957
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Kod własności: HPS5708 - Maisonette For Sale in Pylea Center za €590.000. Ten 124.20 m kw. M…
$679 003
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Kod własności: HPS5533 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Salonikach Martiou na kwotę 564.000 EUR.…
$649 081
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Kod własności: HPS5584 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Salonikach Palaios Sidirodromikos Stathm…
$181 835
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 66 m kw w Salonikach. Apartament znajduje się na 6 pięt…
$253 852
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 31 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na parterze…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Kod własności: HPS4960 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Salonikach Charilaou za €1.000.000. To 1…
$1,17M
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzedaż mieszkanie 30 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na trzec…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Na sprzeda? mieszkanie 33 m kw w Salonikach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa si…
$159 396
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
$225 815
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Property Code: HPS5750 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki center Center for € 380.000 .…
$437 324
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 107 m kw w Salonikach. Apartament znajduje si…
$826 496
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Apartament na sprzedaż 25 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na półpi…
$113 387
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kod własności: HPS5507 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Salonikach Palaios Sidirodromikos Stathm…
$184 898
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 54 m²
Na sprzedaż: 2 W pełni odnowione studia w Prime Location - zaledwie 10 minut pieszo od Aryst…
$295 177
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Na sprzeda? mieszkanie 37 m kw w Salonikach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa si…
$162 938
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzedaż mieszkanie 29 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na szóst…
$134 775
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Kod własności: HPS5576 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Salonikach Palaios Sidirodromikos Stathm…
$171 477
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Typy nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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