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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vasilika, Grecja

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domy
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18 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 118 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter składa …
$224,335
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$377,827
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 230 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa się z 2 syp…
$708,425
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 250 m kw., w Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, sa…
$354,213
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 520 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 390 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,13M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż maizonette 101 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jedn…
$330,598
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Vasilika, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 75 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż dwie kamienice w budowie, o powierzchni 240 m2 każda, na przedmieściach Salonik.…
$566,740
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Dom wolnostojący w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż: Luksusowy dom jednoosobowy 150 m ² + 200 m ² półpiwnica na działce 15 000 m ² -…
$330,598
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż maizonette 130 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Parter s…
$177,106
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 190 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$242,159
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 167 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma j…
$200,720
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Mieszkanie w Vasilika, Grecja
Mieszkanie
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy plac 200 metrów kwadratowych w Salonikach. Duplex znajduje się na 3…
$177,098
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż w budowie 3-piętrowy dom o powierzchni 630 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Pó…
$413,248
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 350 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jed…
$442,766
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$346,221
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 290 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z salonu…
$543,126
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