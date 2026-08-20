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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Korinos, Grecja

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domy
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13 obiektów total found
Willa w Korinos, Grecja
Willa
Korinos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 450 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego ma…
$531,319
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 240 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, sal…
$318,791
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 270 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$295,177
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 210 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma jede…
$129,878
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący
Korinos, Grecja
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 285 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$668,819
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Korinos, Grecja
Mieszkanie
Korinos, Grecja
Powierzchnia 128 m²
Apartament na sprzedaż 128 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$222,800
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Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 105 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni…
$82,650
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 87 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pokó…
$177,106
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Agencja
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pi…
$377,827
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$138,231
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Korinos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$413,248
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim maizonette 210 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$236,142
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? stary budowlany 1- pi? trowy dom 100 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z 3 …
$91,867
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