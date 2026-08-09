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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nikiti, Grecja

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mieszkania
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domy
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99 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Maisonetta znajduje się w popularnej wiosce turystycznej Nikiti, 300 metrów od plaży z obraz…
$253,423
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 549 m²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36M
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Dom 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Kompleks apartamentów i maizonettes znajduje się w miejscowości Nikiti 650 metrów od wielkie…
$403,173
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament znajduje się w kompleksie w miejscowości Nikiti 250 metrów od malowniczej plaży. …
$219,621
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Dom 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Kompleks apartamentów i maizonettes znajduje się w miejscowości Nikiti 300 metrów od wielkie…
$473,919
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Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom szeregowy o powierzchni 82 m² na sprzedaż w Nikiti, Sithonia. Na parterze znajduje się p…
$291,362
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Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 200 m²
Przedstawiamy ładną nieruchomość w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. Ten dom jest położony…
$854,325
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Doświadcz luksusu życia w tym oszałamiającym maisonette w Halkidiki, Grecja. Obecnie w trakc…
$398,685
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż oferowana jest luksusowa, trzykondygnacyjna willa o powierzchni 161 m², położona…
$521,413
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98M
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piękny dom w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony jest…
$227,820
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba kondygnacji 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
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Agencja
Аталанта
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Dom 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 40 m²
Kompleks maizonettes znajduje się w miejscowości Nikiti zaledwie 120 metrów od wielkiej plaż…
$184,977
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Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Kod własności: HPS5554 - Dom SPRZEDAŻY w Sithonia Nikiti za 520.000 €. To 150 m kw. Dom skła…
$598,443
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Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż willa o powierzchni 198 m² w Nikiti, na półwyspie Sithonia (Chalkidiki). Willa …
$633,183
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Dom 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Maizonettes znajduje się w miejscowości Nikiti 250 metrów od wielkiej plaży. Budowa kompleks…
$300,534
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Ten oddzielny dom w Halkidiki, Sithonia jest w dobrym stanie, oferuje 4 sypialnie, 2 łazienk…
$911,280
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Agencja
Halkidiki Properties
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: urokliwy dom typu maisonette o powierzchni 103 m², położony w pięknej, nadmorsk…
$325,139
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Dom 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Dom 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Luksusowa willa znajduje się w okolicy popularnej wioski Nikiti 1800 metrów od plaży. Willa …
$1,21M
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Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Kompleks znajduje się na przedmieściach wioski Nikiti 1600 metrów od malowniczej plaży. Istn…
$550,208
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
Unikalny apartament w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w sam…
$182,256
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Kompleks maizonettes znajduje się w miejscowości Nikiti 250 metrów od wielkiej plaży. Maizon…
$287,981
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Przedstawiamy oszałamiającą, nowo wybudowaną maisonette na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Te…
$455,640
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Agencja
Halkidiki Properties
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 59 m² na drugim piętrze w miejscowości Nikiti, Sithonia…
$215,245
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj naszą nową luksusową willę na sprzedaż w Nikiti, Chalkidiki – wyjątkowe miejsce dla o…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Apartamenty znajdują się w kompleksie w miejscowości Nikiti 450 metrów od malowniczej plaży.…
$196,538
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie (maisonette) o powierzchni 103 m², położone w nadmorski…
$324,071
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Kod własności: HPS4900 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti za 0 €. Willa składa się z 2 pozi…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Przedstawiamy wspaniały dom na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Ta nieruchomość szczyci się do…
$421,467
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Dom 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Dom znajduje się w popularnej miejscowości Nikiti 650 metrów od plaży. Dom zbudowany jest na…
$601,068
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