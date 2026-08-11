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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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Panorama Municipal Unit
60
Panorama
37
Pylaia Municipal Unit
20
Chortiatis Municipal Unit
4
84 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Property Code: HPS4498 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 370.000 . …
$425,815
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Property Code: HPS5187 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 350.000 . This 87.00 s…
$402,798
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Property Code: HPS5373 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 510.000 . This 130.00…
$586,935
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Property Code: HPS5567 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 350.000 . This 134.48 sq…
$402,537
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Kod własności: HPS5702 - Apartament do sprzedaży w Thermi Center za €160.000. To 55 m kw. Ap…
$184,136
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Property Code: HPS5015 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 300.000 . …
$345,256
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Property Code: HPS5175 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 515.000 . This 163.82…
$592,689
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82M
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Dom 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 380 m²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Property Code: HPS5379 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 360.000 . This 89.00 …
$414,307
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Property Code: HPS4053 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 460.000 . This …
$532,701
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Property Code: HPS4054 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 530.000 . This 1…
$613,764
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Kod nieruchomości: HPS3064 - Domek na sprzedaż w Panoramie Centrum dla € 300 000. To 150 mkw…
$402,798
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Property Code: HPS5757 - Apartment FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 465.000 . Th…
$535,146
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Kod własności: HPS5703 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermi Center za €285.000. To 102.00 m k…
$332,392
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 332 m²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Property Code: HPS5174 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 580.000 . This 180.32…
$667,495
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 105 m kw. na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Kod własności: HPS4470 - Maisonette FOR SALE in Saloniki Ano Toumpa za 480.000 €. Ten 168.37…
$552,409
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż jest przestronny klucz gotowy maizonette o łącznej wewnętrznej powierzchni 230 m…
$591,460
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Agencja
Vista Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Kod własności: HPS1308 - Maisonette FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika za €265.000. Ten 1…
$309,066
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Dom 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 192 m²
Property Code: HPS4493 - House FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 580.000 . This…
$667,495
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Property Code: HPS3981 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 450.000 .…
$517,884
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Szeregowiec w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż: przestronna rezydencja typu maisonette o powierzchni 300 m², rozłożona na czter…
$754,786
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Typy nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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