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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Epanomi, Grecja

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mieszkania
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domy
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23 obiekty total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 560 m²
Na sprzedaż 5-piętrowy dom o powierzchni 560 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$649,390
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Epanomi, Grecja
Mieszkanie
Epanomi, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie 80 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na drugi…
$158,511
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 3 pokoi w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 199 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 199 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 300 m kw. na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica składa się z je…
$397,832
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Na sprzedaż na przedmieściach Salonik, 109 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 poziomy. Par…
$106,670
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 350 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej…
$625,776
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Epanomi, Grecja
Willa
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 350 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z …
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Epanomi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$171,203
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Epanomi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 148 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$218,431
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 200 m kw. w Salonikach. Parter składa się z jednej sypialni, sa…
$531,319
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$152,386
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący
Epanomi, Grecja
Powierzchnia 173 m²
Oferujemy 4 domki na sprzedaż, każdy dom 173 m kw. Trzypiętrowy dom podzielony na piwnicę, g…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż maizonette 150 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$212,528
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Grekodom Development
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Willa w Epanomi, Grecja
Willa
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04M
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzedaż maizonette 108 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiw…
$377,827
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Epanomi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzeda? mieszkanie 82 m kw. na przedmieœciach Salonik. Apartament znajduje się na trzeci…
$147,589
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 177 m²
Na sprzedaż maizonette 177 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$152,318
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 167 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 maga…
$1,30M
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Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż maizonette 185 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$318,791
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Epanomi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Epanomi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 64 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Pokoje 7
Powierzchnia 185 m²
For sale a 3-storey maisonette of 185 m² in Epanomi.
$270,541
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Szeregowiec 4 pokoi w Epanomi, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Epanomi, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
$148,280
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