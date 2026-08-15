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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kallithea, Grecja

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mieszkania
43
domy
33
213 obiektów total found
Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Vista Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$323,579
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$318,786
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 100 m kw w Atenach. Apartament znajduje się n…
$507,705
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Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Kallithea, Grecja
Willa 2 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 708 m²
Unikalna maizonette z luksusowym basenem, w niezwykłym miejscu w Kassandra, w małym raju Hal…
$1,08M
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Apartament z przemyślanym układem, nowoczesne materiały wykończeniowe i inteligentne rozwiąz…
$291,311
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Przedstawiamy wspaniały apartament w doskonałej lokalizacji w Kassandra, Halkidiki, zaledwie…
$162,891
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 86 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 86 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$245,587
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Grekodom Development
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Dom 6 pokojów w Kallithea, Grecja
Dom 6 pokojów
Kallithea, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 5 000 m²
Nowoczesny mezonet z widokiem na morze w Nea Fokaia Kassandra, Nea Fokaia Wyremontowan…
$631,270
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Opus Residence to najnowszy projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Kallithea, Ateny, Grecja, o…
$354,647
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$286,006
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$307,198
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$302,378
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$388,294
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Orelia jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym w Callithea, obiecującym obszarze o dużym pot…
$288,961
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Consulting VP Park SRL
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 103 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$413,248
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/5
🇵🇱 Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja Bella Vista Golden Visa Residences …
$304,374
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Mieszkanie 1 pokój w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny, under- budowa parter apartament o wewnętrznej powierzchni 34 me…
$135,353
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Vista Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$302,022
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Mieszkanie 1 pokój w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Przedstawiamy wspaniały apartament w Halkidiki, Grecja, obecnie w budowie. Ciesz się niesamo…
$136,692
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 102 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$407,344
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Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Maisonette znajduje się w popularnej miejscowości turystycznej Kallithea 450 metrów do piasz…
$289,185
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Dom 1 pokój w Kallithea, Grecja
Dom 1 pokój
Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Maisonette znajduje się w popularnej miejscowości turystycznej Kallithea w jego centrum 400 …
$167,727
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Willa w Kallithea, Grecja
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Property Code: HPS5675 - Villa FOR SALE in Kassandra Kallithea for € 340.000 . This 85 sq. …
$391,290
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Mieszkanie 2 pokoi w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Kod własności: HPS5031 - Apartament dla sprzedaży w Kassandra Kallithea za €215.000. To 68,2…
$247,749
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Mieszkanie z przestronnym układem, nowoczesnymi materiałami wykończeniowymi i inteligentnymi…
$302,964
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$388,837
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Opus Residence to najnowszy projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Kallithea, Ateny, Grecja, o…
$293,044
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 67 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$318,791
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$346,536
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