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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nea Michaniona, Grecja

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23 obiekty total found
Mieszkanie w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 91 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 91 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduj…
$196,998
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$448,669
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Dom składa się…
$153,492
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 230 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jed…
$393,835
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 50 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$97,527
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż mieszkanie 100 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduj…
$177,676
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż jest luksusowy dom jednoosobowy 335 m2 w Agia Triada (Saloniki), zbudowany w 200…
$495,849
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$599,846
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 25 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$120,474
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż maizonette 185 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$230,238
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 55 m kw. na przedmieściach Salonik. Dom składa się z 2 sypialni…
$145,610
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 63 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 63 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. W…
$212,528
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 140 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$188,913
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Grekodom Development
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Willa w Nea Michaniona, Grecja
Willa
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,42M
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Willa w Nea Michaniona, Grecja
Willa
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 365 m²
Na sprzedaż jest unikalny kompleks dwóch luksusowych domów prywatnych w doskonałej lokalizac…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Na sprzedaż maizonette 168 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$218,431
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Willa w Nea Michaniona, Grecja
Willa
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 450 m kw. na przedmieściach Saloniki. Piwnica składa się z s…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 95 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$185,371
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 175 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$271,563
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 310 m²
🏠 Detached House for Sale - 310 m2 w Nea Kerasia, Saloniki - Z widokami na górę Olimp i Salo…
$354,213
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż duplex 125 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Z okien otwiera się wi…
$319,918
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Michaniona, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 54 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na 1 piętrz…
$159,396
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Szeregowiec 6 pokojów w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Nea Michaniona, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 3-piętrowe dwupoziomowe o powierzchni 170 m ² w Nea Michaniona
$174,759
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