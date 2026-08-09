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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dion Olympos Municipality, Grecja

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Litochoro
21
Platamonas
8
50 obiektów total found
Dom wolnostojący w Kondariotissa, Grecja
Dom wolnostojący
Kondariotissa, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek o powierzchni 280 m kw. na Riwierze Olimpijskiej w budowie. P…
$112,799
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się z 2…
$377,827
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowy dom 65 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z salon…
$112,167
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Spiridonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Spiridonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 160 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pok…
$230,627
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 98 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, pokó…
$165,299
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 98 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z 2 sypialni, pokój d…
$153,492
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Mieszkanie 3 pokoi w Platamonas, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 99 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 …
$227,877
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Mieszkanie w Nea Efesos, Grecja
Mieszkanie
Nea Efesos, Grecja
Powierzchnia 146 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 146 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej w budo…
$99,621
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? stary budowlany duplex 120 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na…
$92,095
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Dom wolnostojący w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący
Litochoro, Grecja
Powierzchnia 126 m²
Na sprzedaż stary 2-piętrowy dom Bauhaus o powierzchni 126 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parte…
$153,492
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$590,354
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Szeregowiec w Kondariotissa, Grecja
Szeregowiec
Kondariotissa, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z 2 sypialni…
$283,370
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Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? pod budowê 5-pi? trowa willa 500 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z salonu…
$941,901
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$392,066
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego prys…
$389,634
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 280 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$578,547
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 123 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 123 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, jed…
$330,598
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Spiridonas, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Spiridonas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 184 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, j…
$118,071
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maizonette 90 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 pozio…
$265,221
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$572,644
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 75 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Mieszka…
$113,348
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Skotina, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w budowie 3 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimp…
$354,213
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Dom wolnostojący 1 pokój w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Litochoro, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? dwupi? trowy dom 105 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednego magazyn…
$153,492
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na półpiwnicy. Skł…
$126,336
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 4 poziomy. Piwnica składa się z 2 magazyn…
$230,238
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 280 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Półpiwnica składa się z salonu…
$454,573
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 …
$188,913
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 188 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z 2 sypialni…
$198,359
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Willa w Litochoro, Grecja
Willa
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 300 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej W…
$885,531
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Mieszkanie 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż duplex 137 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na 1…
$206,624
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Typy nieruchomości w Dion Olympos Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dion Olympos Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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