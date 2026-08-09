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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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mieszkania
48
domy
36
84 obiekty total found
Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Miasto o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Halkidiki w budowie jest na sprzedaż. Dom znaj…
$311,019
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
Budynek z apartamentami znajduje się 650 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratii. Mieszka…
$156,074
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 51 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$183,010
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Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? maizonette 55 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$206,624
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$190,758
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 51 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$177,106
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Położony w oszałamiającym regionie Halkidiki, ten dom w kompleksie oferuje luksus życia w na…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia zaledwie 90 metrów od piaszczystej plaży. …
$179,197
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 56 m kw., w Chalkidiki. Apartament znajduje się na 1 piętr…
$194,817
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Kod własności: HPS5269 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Kalikratei Nea Kallikrateia za €164.175.…
$188,941
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 77 m kw. w Chalkidiki. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzien…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$206,194
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 82 m kw. w Chalkidiki. Duplex znajduje się na 3 piętrze i…
$301,081
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Budynek z apartamentami znajduje się 650 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratia. Mieszka…
$345,577
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Mieszkanie w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 30 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 30 m kw. W Chalkidiki. Apartament znajduje się na parterze…
$106,264
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$401,441
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego wspaniałego nabrzeża nieruchomości znajduje się w pięknym obszarze Halkid…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Dom 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesny kompleks znajduje się na przedmieściach wsi Nea Kallikratia, w dzielnicy Mikoniat…
$306,313
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Part…
$514,154
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia 400 metrów od piaszczystej plaży. Apartame…
$222,321
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Dom 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Maisonette znajduje się 150 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia. W budynku jest w…
$287,981
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 49 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$174,745
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$161,855
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Willa 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Przedstawiamy wspaniałe Maisonette w Halkidiki, Grecja, obecnie Under Construction, oferując…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,050
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z 2 sypialni, sal…
$354,213
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Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w pięknej okolicy Halkidiki, ten przestronny maisonette oferuje wspaniałe otwarte w…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 47 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Mieszkanie znajdu…
$152,310
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 200 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$213,880
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 93 m kw. w Chalkidiki. Duplex znajduje się na 3 piętrze i…
$312,888
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Grekodom Development
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