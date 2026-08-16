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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thermi Municipality, Grecja

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Thermi
428
Vasilika
18
Trilofos
4
Neo Rysio
3
265 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Thermi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż w ramach budowy dwupoziomowy 78 m ² na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje s…
$293,001
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 129 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 129 m kw na przedmieściach Salonik. Apartame…
$519,512
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 379 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowy dom o powierzchni 379 metrów kwadratowych na przedmieściach…
$311,347
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5811 - Apartament do sprzedaży w Thermi Center za 145.000 €. To 50,00 m kw…
$167,087
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Kod własności: HPS5417 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermi Center za €370.000. Ten 127.74 m …
$425,815
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Property Code: HPS5311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 360.000 . This 124.00 s…
$414,307
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TekceTekce
Willa w Kardia, Grecja
Willa
Kardia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Mieszkanie 1 pokój w Thermi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż w ramach budowy dwupoziomowy 75 m kw na przedmieściach Salonik. Duplex znajduje …
$281,281
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Kod własności: HPS5854 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Centrum Thermi za 308.000 €. To 112.00 m …
$359,216
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Mieszkanie 2 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Property Code: HPS5341 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 220.000 . This 68.94 sq…
$253,188
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Mieszkanie w Thermi, Grecja
Mieszkanie
Thermi, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomową powierzchnię 150 m2 w Salonikach. Duplex znajduje się na 3 poziomac…
$566,905
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Property Code: HPS5345 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 380.000 . This 140.02 sq…
$437,324
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Mieszkanie 2 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Kod własności: HPS5820 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermi Center za 240.000 €. To 88,60 m k…
$276,557
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 124 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 2…
$454,573
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Thermi, Grecja
Mieszkanie
Thermi, Grecja
Powierzchnia 163 m²
Nowo wybudowany 1st Floor Apartment 163 m kw. W rozwijającej się dzielnicy Thermi, w wyjątko…
$501,801
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Thermi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Property Code: HPS5355 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 180.000 . This 62.98 sq.…
$207,153
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Ta luksusowa nieruchomość znajduje się na terenie bezpiecznej i ekskluzywnej zamkniętej rezy…
$941,061
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Dom 3 pokoi w Thermi, Grecja
Dom 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Kod własności: HPS5715 - Dom SPRZEDAŻY w Centrum Thermi za 485.000 €. To 150 m kw. Dom skład…
$558,164
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Mieszkanie 2 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Property Code: HPS5251 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 260.000 . This 94.43 sq.…
$299,892
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Mieszkanie 2 pokoi w Thermi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 153 m²
Property Code: HPS5338 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 153.02 s…
$448,833
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Dom wolnostojący w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący
Thermi, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż: Dwa niedokończone domy, każda 200 m2, na powierzchni 2,860 m2 poniżej Panorama,…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 785 m²
Ziemia o powierzchni 2 akrów, składająca się z 2 budynków, które tworzą łącznie 785m2 (640 m…
$3,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Kod własności: HPS5851 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thermi Center za €178.000. To 65.00 m kw…
$207,029
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Mieszkanie 1 pokój w Thermi, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Kod własności: HPS5256 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thermi Center za €175.000. To 53,12 m kw.…
$201,399
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Mieszkanie w Thermi, Grecja
Mieszkanie
Thermi, Grecja
Powierzchnia 131 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy plac 131 metrów kwadratowych w Salonikach. Duplex znajduje się na 2…
$400,526
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Tagarades, Grecja
Dom 4 pokoi
Tagarades, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Property Code: HPS5537 - House FOR SALE in Thermi Tagarades for € 650.000 . This 287.00 sq.…
$748,054
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 118 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter składa …
$224,335
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$188,913
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Property Code: HPS5764 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 135.97 s…
$448,833
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Property Code: HPS5802 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 345.000 . This 114.25 sq…
$397,933
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Typy nieruchomości w Thermi Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Thermi Municipality, Grecja

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