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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Edessa Municipality, Grecja

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domy
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20 obiektów total found
Szeregowiec w Mesimeri, Grecja
Szeregowiec
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 137 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$177,106
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$283,370
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Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 450 m kw. na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica składa się …
$1,24M
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Dom wolnostojący 1 pokój w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 50 m kw., na przedmieściach Salonik. Dom składa się z jednej sy…
$206,624
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 185 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$454,573
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Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 433 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 433 m2 na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z salo…
$609,544
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 145 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$265,659
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Arnissa, Grecja
Szeregowiec
Arnissa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 81 metrów kwadratowych w Pella .Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$135,781
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 369 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 369 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$507,705
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 145 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z salonu, jednego…
$401,441
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Dom wolnostojący w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący
Mesimeri, Grecja
Powierzchnia 175 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych na przedmieściach…
$172,970
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Arnissa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Arnissa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Pelli. Parter składa się …
$271,563
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 410 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 410 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$944,567
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Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,30M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$460,476
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$271,563
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Willa w Mesimeri, Grecja
Willa
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 285 m2 na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej s…
$507,705
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Szeregowiec w Arnissa, Grecja
Szeregowiec
Arnissa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż maisonette 107 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Maisonette ma 2 poziomy. …
$236,142
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 285 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Mesimeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Mesimeri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 180 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z sal…
$236,142
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Parametry nieruchomości w Edessa Municipality, Grecja

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