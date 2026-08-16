Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Trilofos
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Trilofos, Grecja

;
domy
3
4 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Trilofos, Grecja
Dom 6 pokojów
Trilofos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 485 m²
Property Code: HPR2990 - House FOR SALE in Mikra Trilofo for € 1.500.000 . This 485 sq. m. …
$1,73M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Trilofos, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Trilofos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 180 m²
Kod własności: HPS4932 - Maisonette FOR SALE in Mikra Trilopo za 200.000 EUR. Ten 180 m kw. …
$230,171
Zostaw prośbę
Willa w Trilofos, Grecja
Willa
Trilofos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 498 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta olśniewająca willa w Trylofos oferuje luksusowy styl życia z jego key- gotow…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Vista Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Trilofos, Grecja
Willa
Trilofos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 380 m²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się