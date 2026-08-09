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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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Ormylia
14
Galatista
5
195 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Gerakini, Grecja
Dom 2 pokoi
Gerakini, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Kompleks maizonettes i apartamentów znajduje się w miejscowości Gerakini zaledwie 250 metrów…
$195,827
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący
Polygyros, Grecja
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Mieszkanie 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 62 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zn…
$224,335
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Polygyros, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. Pół…
$1,59M
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Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Willa 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dom w Halkidiki oferuje wspaniały otwarty widok w spokojnej okolicy. Obiekt jest w dobry…
$184,534
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Halkidiki Properties
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Willa w Polygyros, Grecja
Willa
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 298 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 298 m2 w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednej toalety …
$590,354
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Detached House 92 m2 w Trikorfo, Gerakini, Halkidiki Powierzchnia nieruchomości…
$277,467
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Galatista, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Galatista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 125 m kw. w Chalkidiki. Pierwsze piętro składa si…
$172,106
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 46 m kw., Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się na …
$142,821
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? kamienica 55 m kw. na Półwyspie Sitonii, region Halkidiki w budowie. Dom znajduj…
$226,956
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Polygyros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 62 m kw w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zn…
$224,335
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Olynthos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Olynthos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 metrów kwadratowych w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica skład…
$407,005
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Grekodom Development
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Willa 9 pokojów w Metamorfosi, Grecja
Willa 9 pokojów
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro -1/-1
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju H…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Willa w Ormylia, Grecja
Willa
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. P…
$2,13M
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Polygyros, Grecja
Willa 4 pokoi
Polygyros, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro -1/-1
Przedstawiamy tę piękną Maisonette w Halkidiki z niesamowitymi otwartymi widokami. Obiekt je…
$279,080
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 2 pokoi w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Olynthos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 77 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$239,939
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kod własności: HPS5596 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi za 240.000 €. Ten 93.27 …
$276,205
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż maizonette 78 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy…
$531,319
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 88 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 88 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitońskim, w regioni…
$177,098
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro -1/-1
Doświadcz piękna Halkidiki w tej uroczej Maisonette. Ciesz się oszałamiającym widokiem na og…
$346,725
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Willa 3 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Przedstawiamy wspaniały odnowiony dom w Halkidiki, Sitonia. Ciesz się niesamowite otwarte wi…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 29 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 29 m kw w Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się …
$90,263
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Olynthos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 51 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$159,959
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Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 72 m² położony w Kalive, Polygyros, Chalkidik…
$269,217
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Dom wolnostojący w Psakoudia, Grecja
Dom wolnostojący
Psakoudia, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż znajduje się oddzielny dom o powierzchni 360 m2 położony w miejscowości Psakoudi…
$944,567
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Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) o powierzchni 78 m² w Kalives Polygyrou. N…
$255,268
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Mieszkanie 3 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kod własności: HPS5431 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi za 268.000 EUR. Ten 93.2…
$308,429
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Willa 6 pokojów w Psakoudia, Grecja
Willa 6 pokojów
Psakoudia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 378 m²
Piętro -2/-2
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju H…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie w Olynthos, Grecja
Mieszkanie
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 31 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 31 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Apartament zn…
$95,975
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Polygyros Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
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