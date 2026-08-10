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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Platamonas, Grecja

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domy
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9 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Platamonas, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 99 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 …
$227,877
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Platamonas, Kavala: DLA SPRZEDAŻY: Dom, 140 m kw., w 2 poziomach, w obrębie drzew samolotu, …
$256,244
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? pod budowê 5-pi? trowa willa 500 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z salonu…
$941,901
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 280 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$578,547
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$572,644
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy z 300 metrami kwadratowymi na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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