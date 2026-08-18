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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Serres Municipality, Grecja

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Serres
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11 obiektów total found
Willa w Serres Municipality, Grecja
Willa
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter skła…
$441,739
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Ano Vrontou, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ano Vrontou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie 135 m kw. Na Olympic Coast. Apartament ma 3 poziomy. Parter składa si…
$129,878
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$401,441
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ano Vrontou, Grecja
Dom wolnostojący
Ano Vrontou, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek 100 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Domek składa…
$151,376
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 2 dwukondygnacyjne kamienice po 80 m kw., na przedmieściach Salonik. Mieście poł…
$200,791
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Serres Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica składa się z jedn…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż maizonette 105 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Na sprzedaż maizonette 102 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnic…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Serres Municipality.

domy

Parametry nieruchomości w Serres Municipality, Grecja

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