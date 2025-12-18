  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Complexe résidentiel Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Umraniye, Turquie
depuis
$340,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
8
ID: 33089
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Ümraniye
  • Métro
    Yamanevler (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Citoyenneté turque par investissement immobilier !

Avrupa Residence Oryapark du principal développeur d'Istanbul Artaş ìnşaat Group est un format moderne de vie, d'investissement et d'affaires dans un complexe.

Pré-launch !
Nous acceptons déjà les réservations !
Achetez des appartements aux prix les plus bas - avant le début officiel des ventes!

  • Appartements 1 + 1 à partir de 340.000 USD
  • Appartements 2 + 1 à partir de 456.000 USD
  • Forfait appartement 1+1 & 1+1 - 646.000 USD

Le projet est situé dans le quartier Umranie, à quelques minutes du centre financier d'Istanbul, ainsi que des centres commerciaux, des écoles internationales, des hôpitaux et des centres d'affaires, faisant de la Résidence Avrupa Oryapark un choix idéal pour les familles et les professionnels.

A proximité de l'autoroute Schiele permet un accès rapide aux principaux quartiers d'affaires et résidentiels tels qu'Atashehir, Kadyköy et Usküdar, et la ligne de métro M5 Usküdar-Umranie-Cheköy est située en quelques minutes, donnant aux résidents un accès facile à n'importe où dans la ville.

Le projet est situé sur une superficie de 8,980 m2, le complexe se compose de 2 blocs, 21 et 31 étages de haut, un total de 317 appartements avec une disposition de 1 + 1 et 2 + 1.

Tous les appartements sont loués avec une finition complète, qui sera faite selon les plus hauts standards de qualité de matériaux premium.

Fin de construction: 4ème trimestre 2026 buts.


Infrastructure:

  • Zones piétonnes
  • Zones de repos
  • piscine
  • Centre de remise en forme
  • Terrain de jeu
  • Boutiques et cafés
  • Parking couvert
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler/écrire.

Localisation sur la carte

Umraniye, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Laisser une demande
