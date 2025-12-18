Complexe résidentiel Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Citoyenneté turque par investissement immobilier !

Avrupa Residence Oryapark du principal développeur d'Istanbul Artaş ìnşaat Group est un format moderne de vie, d'investissement et d'affaires dans un complexe.

Pré-launch !

Nous acceptons déjà les réservations !

Achetez des appartements aux prix les plus bas - avant le début officiel des ventes!

Appartements 1 + 1 à partir de 340.000 USD

Appartements 2 + 1 à partir de 456.000 USD

Forfait appartement 1+1 & 1+1 - 646.000 USD

Le projet est situé dans le quartier Umranie, à quelques minutes du centre financier d'Istanbul, ainsi que des centres commerciaux, des écoles internationales, des hôpitaux et des centres d'affaires, faisant de la Résidence Avrupa Oryapark un choix idéal pour les familles et les professionnels.

A proximité de l'autoroute Schiele permet un accès rapide aux principaux quartiers d'affaires et résidentiels tels qu'Atashehir, Kadyköy et Usküdar, et la ligne de métro M5 Usküdar-Umranie-Cheköy est située en quelques minutes, donnant aux résidents un accès facile à n'importe où dans la ville.

Le projet est situé sur une superficie de 8,980 m2, le complexe se compose de 2 blocs, 21 et 31 étages de haut, un total de 317 appartements avec une disposition de 1 + 1 et 2 + 1.

Tous les appartements sont loués avec une finition complète, qui sera faite selon les plus hauts standards de qualité de matériaux premium.

Fin de construction: 4ème trimestre 2026 buts.



Infrastructure:

Zones piétonnes

Zones de repos

piscine

Centre de remise en forme

Terrain de jeu

Boutiques et cafés

Parking couvert

Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler/écrire.