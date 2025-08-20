  1. Realting.com
Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.

Doga Sokak, Turquie
depuis
$440,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
12
ID: 27458
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1171
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 20/08/2025

Emplacement

  • Métro
    Çarşı (~ 400 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

C'est un projet unique et unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.

Le projet est situé sur une superficie de 23.000 m2, où 70% est une zone verte, le complexe se compose de 5 blocs résidentiels, un total de 544 appartements de différents aménagements de 2 + 1 à 5 + 1, avec une superficie de 96 m2 à 267 m2.

Le complexe disposera d'un parking de 4 étages et de 2 étages alloués aux magasins, cafés, restaurants, etc.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, ce qui sera fait selon les plus hautes normes de qualité, mobilier de cuisine, ainsi qu'une salle de bains entièrement équipée.

Le complexe est situé à 200 mètres de la ligne de métro M12, à 500 mètres du centre financier, et toute l'infrastructure de la ville est à proximité - magasins, cafés, banques, établissements médicaux éducatifs.

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

  • Piscine
  • Gymnase
  • Sauna
  • Salle d'événements
  • Magasins
  • Cafés et restaurants
  • Terrains sportifs
  • Aménagement paysager
  • Sécurité 27/7
  • Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Doga Sokak, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
