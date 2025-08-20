Complexe résidentiel Two bedroom luxury apartment near the financial center.

C'est un projet unique et unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.

Le projet est situé sur une superficie de 23.000 m2, où 70% est une zone verte, le complexe se compose de 5 blocs résidentiels, un total de 544 appartements de différents aménagements de 2 + 1 à 5 + 1, avec une superficie de 96 m2 à 267 m2.

Le complexe disposera d'un parking de 4 étages et de 2 étages alloués aux magasins, cafés, restaurants, etc.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, ce qui sera fait selon les plus hautes normes de qualité, mobilier de cuisine, ainsi qu'une salle de bains entièrement équipée.

Le complexe est situé à 200 mètres de la ligne de métro M12, à 500 mètres du centre financier, et toute l'infrastructure de la ville est à proximité - magasins, cafés, banques, établissements médicaux éducatifs.

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

Piscine

Gymnase

Sauna

Salle d'événements

Magasins

Cafés et restaurants

Terrains sportifs

Aménagement paysager

Sécurité 27/7

Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.