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Appartement dans un nouvel immeuble Kertal Istanbul Apartment Compound

Kartal, Turquie
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ID: 371
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal
  • Adresse
    Sehzade Caddesi

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Pourquoi cette propriété La zone de projet est l'un des meilleurs quartiers d'Istanbul asiatique, qui a un avenir prometteur en investissement immobilier. Vivez dans le point culminant d'Istanbul, et profitez de la magie de la vue fantastique sur la mer de Marmara et les îles Princess. Près des lignes de transport vitales, qui relient les côtés européen et asiatique de la ville. Rentabilité des loyers pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier en louant des logements dans le projet. Des offres d'acomptes, avec un titre prêt à être livré et adapté aux conditions d'obtention de la citoyenneté turque.

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Kartal, Turquie
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