  2. Turquie
  3. Başiskele
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turquie
depuis
$113,272
La résidence dispose d'un sauna et d'un bain turc, d'une salle de sport, de piscines intérieures et extérieures, d'un parking couvert, d'un café, de terrains de jeux pour enfants.Achèvement - 30/06/25.Emplacement et infrastructure à proximité Centre commercial - 10 minutesHôpitaux - 10 minut…
TRANIO
Complexe résidentiel Zeray Dilasa Orman
Basiskele, Turquie
depuis
$155,268
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Our project consists of 20 blocks and 660 flats on an area of 65.000 m2 in the Yuvacık district is of Kocaeli.There are garden duplex, terrace duplex and normal flat options from 1+1 to 4+1, from 89 m2 to 355 m2.There are Turkish Bath and sauna in our apartments. Open and closed swimming …
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Perla
Basiskele, Turquie
depuis
$251,615
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Our project is in the Başiskele district of Kocaeli, right next to our Zeray Güneşi project, with an area of 24,263 m2.It is positioned as 9 blocks, 288 flats and 20 commercial areas. Our project consists of 2 stages. In our project, we have garden duplex, terrace duplex and normal floor fla…
Zeray Construction Inc
Complexe résidentiel Zeray Güneşi
Basiskele, Turquie
depuis
$154,411
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Adding value to life in the most precious districts of Kocaeli, Zeray is once again opening a valuable place in the heart of Başiskele. In Zeray Güneşi, the lower floors are garden duplex, 1st and 2nd floors are regular apartments and the upper floors are roof duplexes; in addition to 1+1, 2…
Zeray Construction Inc
